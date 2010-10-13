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Politika

GÜL İLE EROĞLU'NA ''YILIN DEVLET ADAMI'' ÖDÜLÜ KAYSERİ (A.A)

13 Ekim 2010 19:47

-GÜL İLE EROĞLU'NA ''YILIN DEVLET ADAMI'' ÖDÜLÜ KAYSERİ (A.A) - 13.10.2010 - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na ''Yılın Devlet Adamı'' ödülü verilmesini kararlaştırdı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri basınının 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenledikleri düzenledikleri yarışmada başarılı olan gazetecilerin ödüllendirileceği törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun da katılacağını bildirdi.  Altınkaya, törende Cumhurbaşkanı Gül ile KKTC Cumhurbaşkanı  Eroğlu'na ''Yılın Devlet Adamı - Onur Ödülü'' sunulmasının kararlaştırıldığını söyledi. Altınkaya, törende TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ''Yılın Meslek Örgütü Başkanı'', Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'ya da ''Yılın STK Başkanı'' ödülünün verileceğini belirterek, 20 Ekim Çarşamba günü Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreninde, Kayseri'de görev yapan ve düzenlediğimiz yarışmada haber, fotoğraf, röportaj gibi dallarda derece alan gözetecilere de ödüllerinin verileceğini bildirdi. -TGF 31. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI- Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, 19-21 Ekim tarihlerinde de Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 31. Başkanlar Kurulu toplantısı'nın Kayseri'de yapılacağını belirterek,şöyle devam etti: ''TGF 31. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı da uluslararası katılımla gerçekleştireceğiz. Toplantımıza Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan 60'ın üzerinde cemiyet başkanının katılmasını bekliyoruz. Başkanlar Konseyi Toplantısı'nın açılış törenine de Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da katılacak.'' 21 Ekim Perşembe günü ise Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin Ağırnas beldesinde birlikte oluşturacakları Basın Ormanı'na fidan dikimi gerçekleştirilecek.

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