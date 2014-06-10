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Politika

'Gül ile Erdoğan Köşk adaylığında anlaştı'

Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça AKP'nin adayının netleştiğini yazdı

10 Haziran 2014 18:14

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı seçimleri için AKP'nin adayının netleştiğini söyledi. Selvi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan'ın mutabakata vardığını söyleyerek, "AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan olacak" dedi. 

Abdülkadir Selvi'nin Yeni Şafak'ta "Cumhurbaşkanlığınızı açıklayalım" başlığıyla yayımlanan (10 Haziran 2014) yazısı şöyle:


Cumhurbaşkanlığınızı açıklayalım


Cumhurbaşkanlığı seçiminde takvim ilerledikçe, AK Parti cephesinde bazı soruların cevabı netleşiyor.

1-AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan ayrı ayrı olmayacak.

2-Başbakan, partiyi 2015 seçimlerine götürecek birisi olacak. Seçimlerde partisi için oy isterken, kendisi seçimden 1 gün sonra devam edemeyecek olan 3. dönemden bir isim olmayacak.

3-Kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı konusunda Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan arasında mutabakata varıldığı söyleniyor. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan olacak.

4-Cumhurbaşkanı Gül'ün, Başbakan'a, 'Birtakım spekülasyonlara meydan vermemek için, gecikmeden isminizi açıklayalım' dediği söyleniyor. Başbakan'ın ise adaylığını açıklama konusunda aceleci olmadığı gözleniyor.

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