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Politika

Gül ile Erdoğan kabine revizyonunu görüştü

Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan, Dışişleri Konutu'nda yaklaşık 1 saat kabinede yapılacak revizyonu görüştü.

01 Mayıs 2009 03:00

Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan, Dışişleri Konutu'nda yaklaşık 1 saat kabinede yapılacak revizyonu görüştü.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan'ı Dışişleri Konutu'nda kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Başbakan Erdoğan saat 22:15'te konuttan ayrıldı.

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Erdoğan'ın görüşmeye yeni kabine listesiyle gittiği öğrenildi.

Gül ve Erdoğan'ın yeni liste üzerinde çalıştıkları ancak çalışmanın henüz sonuçlanmadığı, çalışmanın yarın da sürebileceği ifade edildi.


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