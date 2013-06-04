Gül ile Arınç'ın Gezi Parkı görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Çankaya Köşkü'nde görüşen Başbakanvekili Bülent Arınç, çıkışta kısa bir açıklama yaptı. Arınç, "Cumhurbaşkanımız ile olumlu bir görüşme yaptık, talimatlarını aldık" dedi.

Taksim Gezi Parkı protestoları devam ederken, Köşk'ten hükümete davet gitti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fas'ta olması nedeniyle Başbakanvekili Bülent Arınç'ı Çankaya Köşkü'ne davet etti.

Gül ile Arınç görüşmesi saat 10.30'da başladı.

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Bülent Arınç şunları söyledi:

''Faydalı verimli bir görüşme oldu. Son günlerde yaşanan olayları kendileri bize söylediler. Cumhurbaşkanı devletimizin başı en yüce makam. Bu önemli bir görevdir. Dün ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmüşlerdi. Kendileri ile olumlu görüşmelerimizi oldu. Talimatları aldım. Bir cumhurbaşkanı üstlendiği görev itibarıyla bütün kurumlara talimatlar verebilir. Talimat kelimesinden saygıdan başka bir anlam çıkartmayın lütfen.''

Arınç, saat 12.00'de Başbakanlık Yeni Bina'da basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Kılıçdaroğlu görüşme sonrası, ''Gül'e yetkilerini hatırlattım. Bakanlar Kurulu'nu toplama yetkiniz var dedim'' diye konuşmuştu.

Bugün köşk'e çıkacak olan Bülent Arınç da, protestolarla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada ne yapılıyor, ne yapılmak isteniyor, topluma en güzel şekliyle anlatılmalıdır" demişti.