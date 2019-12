-GÜL: İHRACAT HEYECANI VAR MERSİN (A.A) - 22.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin her köşesinde ihracat heyecanı olduğunu belirterek, bu heyecanın Türkiye'yi arzu ettikleri hedeflere kısa sürede taşıyacağını söyledi. Gül, Mersin'de Akdeniz İhracatçı Birlikleri yeni hizmet binasının açılışını yaptı ve 2010 Mersin Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni'ne katıldı. Törende konuşma yapan Gül, ekonominin en önemli unsurlarından birinin ihracat olduğunu ifade etti. Gül, Türkiye'nin uzun yıllar ithal ikamesi politikasıyla içe dönük yaşadığını, ekonomik politikaların gözden geçirilerek düzeltilmesiyle ihracata dayalı büyüme hedefini hayata geçirdiğini belirtti. Ekonomik politikadaki değişimle Türkiye'nin büyük bir hamle yaptığının altını çizen Gül, ''15-20 yıl önce 2 ya da 3 milyar dolar ihracatı geçemeyen Türkiye, iki sene önce 140 milyar dolarlık ihracatı zorladı'' dedi. Gül, dünyada 1929'daki ''büyük buhran''dan sonra yaşanan en büyük kriz olan ''finans krizi'' döneminde Türkiye'nin 100 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayarak, bu rakamın Türk ihracatçısının ne kadar sağlam temeller üzerinde çalıştığının göstergesi olduğunu söyledi. Bu rakamın Türkiye'nin potansiyelinin büyüklüğünü de gösterdiğini dile getiren Gül, şöyle konuştu: ''Türkiye gibi ülkeler içe dönük duramaz. Dünyanın dört bir yanıyla ekonomik ilişki içinde olmalıyız. Uzun yıllar ihmal ettiğimiz bölgeler, Latin Amerika, Afrika, Pasifikler, bizim ekonomik alanımızdır ve her yerde yatırım yapabiliriz anlayışı içinde olmamız gerekir. Bu anlayışa ulaştıktan sonra dünyanın dört bir yanına mal satmaya başladınız. Gayreti olan herkesi tebrik etmek isterim. Yurt dışına yaptığım resmi ziyaretlerde uçağım genç-yaşlı, kadın-erkek iş adamlarıyla dolu oluyor. Delikanlıların, genç kızların büyük cesaretle Avrupa'ya, Afrika'ya, Rusya'ya, Pasifik ülkelerine mal satmak için çalıştığını görüyorum. Doğru ekonomi politikaları ve dış politika açılımları sizin alanınızı genişletecektir, kolaylık sağlayacaktır. Asıl heyecan ve azim sizde. Bu olmazsa Türkiye sadece ithal eden ülke olarak kalır.'' -''500 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ''- Cumhurbaşkanı Gül, Cumhuriyet'in 100. yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılacağına kesinlikle inandığını vurgulayarak, Türkiye'nin bu potansiyele sahip olduğunu, üretim kapasitesinin sürekli arttığını söyledi. Türkiye'de lojistik, haberleşme, bankacılık ve ileri teknoloji kullanımı alanlarındaki imkanların arttığını anlatan Gül, başka ülkelerin ihraç ürünlerinin ikinci kez ihraç edilmesi anlamına gelen ''reexport'' yolunu açtığını da ifade etti. Gül, Türkiye'nin bu imkanlarının uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcıların dikkatini çektiğini belirterek, bu kuruluşların Türkiye'de tereddütsüz yatırım yapmasını sağladığını vurguladı. Türkiye'nin riski az, getirisi yüksek bir ülke olduğunu ifade eden Gül, bu açıdan da birçok ülkeye göre yatırım açısından daha cazip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin her köşesinde ihracat heyecanı olduğuna işaret ederek, ''Bu heyecan bizi arzu ettiğimiz hedeflere kısa sürede taşıyacaktır. Herkes, ne üretiliyorsa 'bunu nasıl yurt dışına satarım' heyecanı içerisinde. Bu da Türkiye'nin zenginleşmesi, Türk halkının refah düzeyinin artması demektir'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, törende Mersin'in 2010 yılındaki en başarılı 10 ihracatçısı olan Çimsa, Alber Bakliyat, European Tobacco, Narpa, Çukurova İnşaat Makinaları, Menas Zirai Ürünler, Seçil Plastik, Ersoylar İnşaat, Arıkan Uluslararası Nakliyat ve Narin Hububat firmalarının yöneticilerine ödüllerini verdi. Gül, ödül alan firmaları kutladı. -MERSİN LİMANI'NI ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Gül, yoğun programı nedeniyle Mersin Serbest Bölgesi ziyaretini iptal etti. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ziyaretini basına kapalı gerçekleştiren Gül, ardından özelleştirildikten sonra Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) A.Ş tarafından işletilen Mersin Limanı'nı ziyaret etti. Liman sahasına giren Gül, konteynerlerin yüklenişini izleyerek, kapasitesi hakkında MIP Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Tezkan'dan bilgi aldı. Yenişehir ilçesindeki Selimiye Camisi'ni gezen Gül, burada vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı. Gül, daha sonra Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Süha Aydın'la Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki rektörlük binasında basına kapalı görüştü. Mersin'deki temaslarını tamamlayan Gül, karayoluyla Adana Havaalanı'na hareket etti.