-GÜL: ''İÇ POLİTİKAMIZI MEŞGUL ETMEMELİ'' ASTANA (A.A) - 01.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Wikileaks'teki bilgilerle ilgili olarak, ''Bu tip diplomatik dedikoduların iç politikamızı meşgul etmemesi gerektiği kanaatindeyim'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını izleyen Türk gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı. Gül, Wikileaks internet sitesinde ifşa edilen bilgilerin iç siyasette tartışılmaya başlandığının ve bundan sonra da tartışılacak gibi görüldüğünün ifade edilmesi üzerine, ''ABD'li bir diplomat tutmuş, Başbakan ile ilgili 'şu kadar şeyi var' demiş. Kim inanır bilmiyorum'' karşılığını verdi. Wikileaks'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın damadının birçok kez Moskova'ya gittiğine ilişkin değerlendirmeler bulunduğunu da anımsatan Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan'ın damadının büyük bir enerji şirketinin başında olduğunu söyledi. Gül, Erdoğan'ın damadının Moskova'ya gitmediğini açıkladığına da dikkati çekti. Bunların yanında bazı bakanlarla ilgili ''ayıp şeyler'' çıkabildiğini, muhalefetle de ilgili değerlendirmeler olduğunu belirten Gül, ''Bu belgelerin, belge de demek istemiyorum, bu tip diplomatik dedikoduların iç politikamızı meşgul etmemesi gerektiği kanaatindeyim'' şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifşaatları iç politikada kullanmayacaklarına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine de, ''Doğru söylemiş'' dedi.