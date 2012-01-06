-Gül: Herkes hukuk karşısında eşittir DÜZCE (A.A) - 06.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili olarak, ''Hukuk düzeni içinde bir yargılama sürecine şahit oluyoruz. Herkesin hukuk sistemi içinde sorumluluğu vardır. Dolayısıyla herkes hukuk karşısında eşittir'' dedi. Gül, temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Düzce'de, gazetecilerin Orgeneral Başbuğ'un tutuklanmasına ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'de anayasa, kanunlar ve bir hukuk düzeni olduğunu ifade eden Gül, ''Bu hukuk düzeni içinde bir yargılama sürecine şahit oluyoruz. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü bağımsız yargının devam ettirdiği bir yargılama süreci vardır'' dedi. İlk kez bir Genelkurmay başkanının tutuklandığının belirtilmesi üzerine de Gül, ''Kimse mahkeme kararı ortaya çıkmadan suçlu ilan edilemez. Bunun önce herkes tarafından bilinmesini isteriz. Sonra da tabii ki herkesin yargı karşısında, hukuk sistemi içerisinde sorumluğu vardır. Dolayısıyla herkes hukuk karşısında eşittir. O bakımdan gayet soğukkanlılıkla takip etmek gerekir'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim kurulu üyeliğine seçtiği Mümtazer Türköne'nin istifasının sorulması üzerine ise Türköne'nin bu konuda bir açıklama yaptığını ve bunun üzerine söylenecek bir şey olmadığını ifade etti.