-GÜL: ''HERKES DİLİNE DİKKAT ETSİN'' ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin ilerleyebilmesi için barışa, huzura, kardeşliğe ve sevgiye ihtiyacı olduğunu belirterek, ''Bunu sağlamak için de herkesin diline, hareketine çok dikkat etmesi gerekir'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, TES-İŞ 9. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de her kesimin Türkiye'nin gelişimi için el ele vermesi gerektiğini ifade etti. Gül, ''Hep beraber toplu bir şekilde Türkiye'de vatandaşlarımıza, herkese sahip çıkıp, bu ülkeyi ve bu ülkenin vatandaşlarını çok daha güçlü yapmak için kenetlenmemiz gerekir'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin yeni bir zaman kaybetme dönemine girmeye tahammülü yoktur. Geçmişte olmuştur ve onların maliyetleri çok büyük olmuştur. Şimdi artık Türkiye'nin büyük zıplamalar yapması gerekir. Uçaklar, piste giderken tekerleklerini çekerler, ona 'take-off' derler. Ondan sonra da uçak yükselmeye başlar. Biz birkaç kez geçmişimizde böyle pistten Türkiye take-off yaptı, havalandı ama uçaklar yükselmedi. Sonra tekrar maalesef inmek, bazen çakılmak zorunda kaldı. Şimdi artık böyle olmaması lazım. Bu take-off, artık irtifa kazanması lazım. 10 bin metrelere uçaklar çıkar, ondan sonra artık yolu açık olur. Şimdi Türkiye'nin artık böyle olması lazım. Bunun için barışa huzura kardeşliğe ve sevgiye ihtiyaç vardır. Bunu sağlamak için de herkesin diline, hareketine çok dikkat etmesi gerekir. Konuşurken birbirimizi daha bir araya gelmeden kırarsak, bir araya gelip de yüz yüze oturmaya yüzümüz olmaz. Onun için şimdi herkesin konuşmasına, diline çok önce sahip olması gerekir. Ondan sonra oturup konuşması gerekir, ondan sonra da hep birlikte iş yapmamız gerekir. Bunu sadece siyasetçiler için değil herkes için söylüyorum. Hep beraber bunu yapmamız lazım. Bunu yaptığımızda göreceksiniz ki çok kısa süre içinde kaybettiğimiz mesafeleri inanılmaz şekilde süratli alacağız.''