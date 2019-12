-Gül: 'Her iki taraf da teşvik edilmeli" LONDRA (A.A) - 22.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa'nın kritik bir döneminde AB dönem başkanlığına hazırlandığını belirterek, Kıbrıs'taki müzakere sürecinde her iki tarafın kapsamlı çözüm için iyi niyetli olmaya teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Gül, İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında İngiltere Başbakanı David Cameron'la görüştü. Başbakanlık ''10 Numarada'' basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada konuşan Cumhurbaşkanı Gül, ''Türkiye-İngiltere ilişkilerinde altın çağı yaşıyoruz'' diyerek, her yıl 3 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini, yaklaşık 40 bin İngilizin ise Türkiye'de yerleşik olduğunu söyledi. İki ülkenin ortak değerlerle barış ve refah içinde bir gelecek vizyonunu paylaştığını dile getiren Gül, 2007 yılında stratejik ortak olan Türkiye ile İngiltere'nin daha iyi bir dünya için güçlerini birleştirdiğini belirtti. Cameron ile birçok konuda görüş alışverişinde bulunduklarına değinen Gül, görüşmede Türkiye'nin AB müzakere sürecine özel bir önem verdiklerini vurguladı. David Cameron'ın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği yinelediğini belirten Gül, bu tür vizyoner duruşun Avrupa'da da yaygınlaşmasını beklediklerini söyledi. Kıbrıs'taki müzakere sürecini de ele aldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, BM Genel Sekreteri'nin gözetimindeki müzakereleri iki garantör olarak desteklediklerini bildirdi. Gül, ''AB, güçlü siyasi irade ortaya koymazsa, adanın birliğinin Güney Kıbrıs'ın isteksizliğinden dolayı imkansız hale gelebileceğine özellikle dikkati çektim'' dedi. Abdullah Gül, Güney Kıbrıs'ın 2004 yılındaki referandumu reddetmesine rağmen, AB'ye alındığını anımsatarak, ''Rum kesimi, Avrupa tarihindeki böyle kritik bir dönemde dönem başkanlığı üstlenmeye hazırlanıyor. Bu nedenle, her iki tarafı da Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm için iyi niyetli olmaya teşvik etmeliyiz'' diye konuştu. Arap dünyasındaki son gelişmeleri de görüşmede konuştuklarını belirten Gül, Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü yolunda nasıl yardımcı olunabileceğini ele aldıklarını belirtti. -Cameron: ''Türkiye uluslararası terörizmle mücadelede kilit ortak ülke''- İngiltere Başbakanı Cameron da Türkiye'nin doğu ile batı arasındaki eşsiz konumuyla bölgesinde etkili bir lider olduğunu belirtti. Cameron, görüşmede Suriye, İran ve Türkiye'nin AB üyelik sürecini ele aldıklarını söyledi. İngiltere Başbakanı, Türkiye'nin İngiliz diplomatların Libya'dan tahliyesindeki yardımının ''tesadüf olmadığını'' vurguladı. Cameron, iki ülkenin yakın ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, ''İlişkilerimiz altın çağını yaşıyor'' dedi. David Cameron, İngiltere'nin Türkiye ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmelere ilişkin benzer görüşleri paylaştığını dile getirdi. Suriye'deki gelişmeler hakkında geniş çerçevede görüş alış verişinde bulunduklarını aktaran Cameron, ''Türkiye ve Arap Birliği oynadığı liderlikle, Suriye'deki iflas etmiş baskıcı rejimin nasıl durdurulacağının yolunu gösteriyor'' dedi. Cameron, dünyanın Suriye'deki rejime baskı uygulayarak, Suriye halkını temsil eden muhalif hareketlere destek vermesi gerektiğini bildirdi. İngiltere'nin Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğinin altını çizen Cameron, Türkiye'nin AB üyeliği yolunda son 10 yılda büyük ilerleme kaydettiğini söyledi. ''Terörizmle mücadelede Türkiye ile omuz omuzayız'' diyen Cameron, terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadıklarını açıkladı. Cameron, uluslararası terörizmle mücadelede Türkiye'yi ''kilit ortak ülke'' olarak gördüklerini de ifade etti.