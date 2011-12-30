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Politika

Gül: Hepsi sivil vatandaşlarımızdır İSTANBUL (A.A)

30 Aralık 2011 15:57

-Gül: Hepsi sivil vatandaşlarımızdır İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde yaşanan olayla ilgili olarak, ''Çok talihsiz bir olay olmuştur. Bilgiler göstermektedir ki, hayatını kaybedenlerin hepsi sivil vatandaşlarımızdır. Bundan dolayı sivil, asker hepimizin üzüntüsü gerçekten büyüktür. Muhakkak ki bununla ilgili araştırmalar, nasıl olduğu araştırmaları titiz bir şekilde yapılacaktır'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, cuma namazını Tarabya Merkez Camisi'nde kıldı.  Gül, cami çıkışında basın mensuplarının Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde yaşanan olayla ilgili sorularını şöyle cevaplandırdı: ''Çok talihsiz bir olay olmuştur. Bilgiler göstermektedir ki, hayatını kaybedenlerin hepsi sivil vatandaşlarımızdır. Bundan dolayı sivil, asker hepimizin üzüntüsü gerçekten büyüktür. Muhakkak ki bununla ilgili araştırmalar, nasıl olduğu araştırmaları titiz bir şekilde yapılacaktır. Milletimize ve ailelere başsağlığı diliyorum. Üzüntümüz gerçekten büyüktür ama kesinlikle arzu edilmeyen, hiçbir zaman düşünülmeyen böyle talihsiz, üzücü bir olayla karşılaştık.'' ''Bu konuda çok eleştiriler oldu. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz?'' diye sorulan Gül, ''Muhakkak ki konu takip ediliyor. Şu anda sıcağı sıcağına bir şey söylemek doğru değil. Genelkurmay'dan ve Şırnak Valisinden aldığımız bilgiler, Başbakan ile yaptığımız görüşmeler ve elde edilen bilgiler neticesinde hepimizin üzgün olduğunu söylemek istiyorum. Tekrar ailelere başsağlığı dilemek istiyorum'' dedi.  Emekli milletvekili maaşlarında yapılan düzenlemeye ilişkin soruyu cevapsız bırakan Cumhurbaşkanı Gül, ''Bu vesileyle de halkımızın yeni yılını kutluyorum. Milletimize ve tüm insanlığa sağlık sıhhat ve iyi bir yıl diliyorum'' dedi. 

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