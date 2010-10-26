-GÜL: HEPİMİZ BİR MİLLETİN PARÇALARIYIZ BATMAN (A.A) - 26.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Ben Kayseri'de doğarken buna kendim karar vermedim ki. Siz de Batman'da doğarken buna siz karar vermediniz. Ama biz, hepimiz bir milletin parçalarıyız. Biz hepimiz bu milletin, şerefli bir milletin, kıymetli, değerli fertleriyiz'' dedi. Gül, Batman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Fernas Holding'e ait alçı plaka fabrikasının açılışın yaptı. Gül'ü fabrikaya gelişinde ilkokul öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösterileriyle karşıladı. Gül, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Cumhurbaşkanı Gül, burada yaptığı konuşmada, fabrikanın açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Çünkü, fabrikaları genellikle İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de, İzmir'de açmaya çok alışkınız. Ama işte Batman'da da organize sanayi bölgesinde -ki organize sanayi bölgesi de maşallah dolmuş- yeni organizeye ihtiyaç var. Bu açılışı yapmak beni ziyadesiyle mutlu ediyor'' diye konuştu. ''Burası teşvikten en çok yararlanan şehirlerimizden birisi'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin bütün işadamlarına sesleniyorum: Buralara gelin, güzel yatırımlar yapın. Yarın geç olacaktır. Hatta yabancılarla ortaklıklar kurun. Onları da getirin, hep birlikte buralarda güzel işyerleri, güzel fabrikalar kurun. Onların bacaları güzel bir şekilde gözüksün. Tüm bunların yapılması için tabii ki çok önemli bir ihtiyaç var; bu da huzurdur, güvenliktir, istikrardır. Bir memleketin neresinde güvenlik, istikrar, huzur varsa, oralarda ticari faaliyet, sanayi, turizm, zenginlik olur. Ve oralarda büyük bir ekonomik canlılık söz konusu olur. Bunu unutmayalım. Her şeyden önce memleketimizin kıymetini bilelim. Türkiye'nin her yanı birbirinden kıymetlidir, güzeldir. Cenabı Allah hepimizi bir tarafta yaratmış. Kimimiz Türk, kimimiz Kürt olabilir. Hepimiz de bu ülkenin vatandaşlarıyız. Ben Kayseri'de doğarken buna kendim karar vermedim ki. Siz de Batman'da doğarken buna siz karar vermediniz. Ama biz, hepimiz bir milletin parçalarıyız. Biz hepimiz bu milletin, şerefli bir milletin, kıymetli, değerli fertleriyiz. Hiçbirimizin birbirine üstünlüğü yok. Kim aramızda daha hayırlı işler yapıyorsa, kim aramızda insanlığa daha çok hizmet ediyorsa, kim aramızda vatanımıza, milletimize, halka daha çok hizmet ediyorsa, odur en kıymetli olan, o dur en değerli olan. Bizler bu anlayış içinde olan insanlarız. O bakımdan aramızda ayrılık, gayrılık olmaması gerekir.'' Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batı Raman Petrol Üretim tesisi ile Tüpraş'da incelemelerde bulundu.