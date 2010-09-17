-GÜL: ''HEMEN DEVLETE ATARLAR'' İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkari'deki saldırı ile ilgili olarak, terör örgütünün sicilinde bu tür olayların bulunduğunu belirterek, ''Sivillerden gelecek tepkiden utanır korkarlarsa o zaman bunu kabul etmezler, 'Bunu devlet yaptı diye hemen devlete atarlar. Tabii ki olay şu anda gerek polis gerek savcılığın araştırması ve delillerle işin niye ve nasıl olduğunun ortaya çıkarılması safhasındayız'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Birleşmiş Milletler 65. Genel Kurulu Genel görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 9 günlük ABD gezisi için Atatürk Havalimanı'ndan hareketinden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, Hakkari'de 9 vatandaşın ölümü 4'ünün de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin bir soru üzerine, terör örgütü PKK'yı kast ederek, ''Terör örgütünün siciline bakarsanız bu tip olaylar vardır. Terör örgütünün sicili bu tür olaylarla doludur'' dedi. Terör örgütünün, sivillerden gelecek tepkiden utanır veya korkarsa o zaman bunu kabul etmeyerek, ''Bunu devlet yaptı'' diye suçu hemen devlete attıklarını ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunun en tipik örneklerinden bir tanesi birkaç yıl önce Diyarbakır'da dershanelerin önünde gerçekleştirdikleri terör. Bu saldırıda birçok Diyarbakırlı çocuğumuz hayatını kaybetti ve bunu devlet yaptı diye neredeyse herkesi inandırmışlardı. Ama daha sonra katiller yakalandığında itiraf etmişlerdir, bunu terör örgütü adına yaptıklarını. Tabii ki olay şu anda, gerek polis gerek savcılığın araştırması ve delillerle işin niye ve nasıl olduğunun ortaya çıkarılması safhasındayız. Dolayısıyla şunu bir kez daha tekrarlayalım. Mayınlar dünyada ordulara bile yasaklanmıştır. Şimdi terör örgütünün nasıl mayın kullandığını, nasıl güvenlik güçlerine, sivillere karşı saldırdığını Ankara'da, İstanbul'un merkezinde neler yaptığını, hatırlarsanız bu olayın da hiç değilse ön bazı tahminlerini yaparsınız. Ama halktan ve uluslararası camiadan görecekleri tepkiden dolayı başında hemen suçlu bulurlar ve bu suçlu da devlet derler.'' -ABD PROGRAMI- Gül, Birleşmiş Milletler 65. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 9 günlük ziyaret için ABD'ye gitti. ANA adlı uçakla saat 16.10'da Dublin'e hareket eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve diğer ilgililer askeri törenle uğurladı. Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte eşi Hayrünnisa Gül, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ve üst düzey bir heyet de ABD'ye gitti. Gül, 25 Eylül 2010 Cumartesi günü Türkiye'ye dönmek üzere ABD'den ayrılacak.