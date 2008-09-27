Gül hangi 'siyah'ı seçecek: Obama mı Mugabe mi!

Ömer el Beşir'i de çok sevmişti!

Talabani'den davet, Gül'den 'Evet'

Anketlere göre büyük olasılıkla Obama'nın yeni ABD Başkanı olacağını belirten Radikal yazarı Cengiz Çandar, Türk yetkililerin yeni dış politikalarını buna göre şekillendirmesi gerektiğini yazdı.Çandar, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ABD'de Fethullah Gülen'e yakın bir cemaat olan Türk Kültür Derneği'nin verdiği iftar yemeğinde soykırımla suçlanan Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'yle aynı masada oturmasını eleştirdi.Türklerin, kendilerini Obama başkanlığındaki bir Amerika’ya alıştırmalarının iyi olacağını dile getiren Çandar, "Böyle bir alıştırma, öncelikle devletin ya da bir başka deyimle ‘resmi Türkiye’nin, demokrasi ve insan hakları gibi kavramlarda duyarlılığını daha da artırmasını gerektirecek. Türkiye’de seçimlerin yapıldığı, Türkiye’nin demokratik bir ülke olduğu, hatta İslam dünyasının örnek demokrasisi olduğu gibilerinden ‘klişeler’in pek işlemediği bir dönem olabilir, Obama başkanlığındaki Amerika-merkezli bir uluslararası ilişkiler sistemi" dedi.İftar yemeğinde, aralarında New Jersey Valisi’nin de bulunduğu, bazı üst düzey Amerikalı konukların, Mugabe’yi öğrenince, onunla aynı masada, aynı salonda görünmemek için yemeğe katılmaktan vazgeçtiklerini anımsatan Çandar, "Türk devletiyle Fethullah Gülen cemaatinin bazı konulara duyarsızlığında bir fark olmadığı söylenir" diye yazdı.Çandar, yazısında şöyle devam etti. "Gül ile New York’a uçmak için Ankara’dan havalandığımızda, bizlere verilen program kitapçığını okuduğumda Robert Mugabe adını ve Mugabe ile pazartesi randevusunu görünce irkildim. Gül'e, “Dünyada ve başta demokratik Batı dünyasında büyük itibar kaybetmiş öyle bir isimle görüşmenin Afrika’da Türkiye’ye ne yarar sağlayacağını” sordum. Kem-küm cevaplar geldi. Mugabe’yi kim, hangi akla hizmeten Gül’ün ‘randevu listesi’ne dahil etti; hâlâ meraktayım.Zimbabve’de öylesine varılmış bir uzlaşmayla Mugabe’nin şu anda bir ‘siyasi meşruiyet’ sorunu yok. Ama Zimbabve liderinin müthiş bir ‘ahlaki meşruiyet’ sorunu var. Bizimkilerin pek ahbap olduğu Darfur katliamından sorumlu tutulan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan el-Beşir’in durumu gibi Mugabe’nin durumu da.Amerika’nın ilk siyah Başkanı olacak Obama’nın Amerika’sının merkezine yerleşeceği uluslararası sistemde Robert Mugabe gibi siyah liderlerle sıkı fıkı olmak insanın yüzünü karartabilir. Türklerin ve ‘resmi Türkiye’nin artık ‘insan hakları sicili’ne ilişkin konularda ve dış ilişkilerde daha duyarlı olmalarında yarar olduğu bir döneme giriyoruz."New York'ta aynı gece Orhan Pamuk'la buluştuklarını belirten Çandar, Pamuk’un yakasında iki renkli metal bir kurdele olduğunu, bu kurdelenin ‘Burma rejimine tepki’yi ve ‘Burma’da insan haklarına duyarlılığı’ simgelediğini ifade etti.Pamuk'un, Cumhurbaşkanı Gül’ün masasında Mugabe’nin bulunduğunu öğrendiğinde kulaklarına inanamadığını dile getiren Çandar, "Obama Amerikası’nın biçimlendireceği yeni ‘uluslararası sistem’de, ‘insan hakları’ ve ‘ahlaki değerler’ bugünkünden farklı yer tutabilir. Türkiye ve Türklerin, kendilerini geleceğe göre hazırlamalarında yarar var" dedi.