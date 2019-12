-GÜL: ''HALKIN TALEPLERİ DİKKATE ALINMALI'' ANKARA (A.A) - 02.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır'daki gelişmelerle ilgili olarak ''Halkın arzusu ve halkın özlemleri doğrultusunda bu geçiş döneminin kısa sürmesi çok önemli. Çünkü Mısır'ın güvenliği, istikrarı, güçlü olması dost ve kardeş bir ülke olarak çok önemli. Ama şu da bir gerçek; halkın arzuları, talepleri bunlar ne kadar çok dikkate alınır ve ne kadar süratle hareket edilirse, bu geçiş süreci ne kadar kısa olursa her şey o kadar iyi olur'' dedi. Gül ve Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan ile Çankaya Köşkü'nde düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Mısır'daki kaosun dinmesi için nasıl adımlar atılması gerektiği'' yönündeki sorusu üzerine Gül, son dönemlerde Müslüman ülkelerde görülen manzaraların sürpriz olmaması gerektiğini belirtti. Tahran İslam Konferansı Toplantısı vesilesiyle ''Bütün İslam ülkelerinin kendi evlerinde köklü, siyasi reformlar yapması gerektiği'' yönünde bir çağrı yaptığını hatırlatan Gül, şunları kaydetti: ''Eğer bunlar kendi inisiyatiflerimizle yapılırsa her şey daha düzenli olur demiştim. Maalesef bazen liderlik öncülük yapmayınca, halk öncülük yapıyor bu tip reformlara. Bugünkü dünyayı iyi bilmek gerekir, iyi anlamak gerekir. Haberleşmenin alabildiğine serbest olduğu, teknolojinin haberleşmeyi hiçbir kısıtlamayı mümkün kılmadığı bir çağda yaşıyoruz. Bu bakımdan çağı iyi görmek lazım. Önceden gereklerini yapmak gerekiyor. Arzumuz şudur tabii ki. Halkın arzusu ve halkın özlemleri doğrultusunda bu geçiş döneminin kısa sürmesi çok önemli. Çünkü Mısır'ın güvenliği, istikrarı, güçlü olması dost ve kardeş bir ülke olarak çok önemli. Ama şu da bir gerçek; halkın arzuları, talepleri bunlar ne kadar çok dikkate alınır ve ne kadar süratle hareket edilirse, bu geçiş süreci ne kadar kısa olursa her şey o kadar iyi olur kanaatindeyim. Olup bitenleri tabii ki yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin tarihi, kültürel, dini ilişkileri var İslam ülkelerindeki halklarla, milletlerle. Dolayısıyla bu ülkelerin güçlü olması, halklarının mutlu olması, refahın yüksek olması kardeşler olarak tabii ki en büyük arzumuzdur. Onun için bu süreç ne kadar kısa süre içerisinde neticelenirse o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Bu sürecin neticesinde Mısır'ın ve Mısır halkının daha güçlü çıkması gerekir.''