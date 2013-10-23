Gül: Hakan Fidan görevini yapıyor

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la ilgili iddiaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Türkiye'nin milli menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getiriyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gündemdeki birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gül, hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a destek vererek, şu ifadeleri kullandı: "MİT ve Müsteşarı, Türkiye'nin milli menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirirler ve getiriyorlar. Bazen bu faaliyetlerden rahatsız olan çevreler de olabilir. Türkiye'nin kendi bağımsız politikaları ve onların uygulanmaları, Türkiye'nin çıkarları her şeyi önünde gelir. Dolayısıyla dışarıda yazılıp çizilenler bizim için o kadar önemli değildir."

'ODTÜ'de olanları büyütmeyin'

Cumhurbaşkanı Gül, ODTÜ arazisinden geçecek yolla da ilgili ise "Bunlar büyütmeden, konuşularak halledilecek konulardır. İlgililer konuşur, hallederler" dedi.

Çin'den füze alma kararı teknik hesaplamalara dayanıyor

Türkiye’nin Hava Savunma İhalesi Sistemi ihalesini Çinli bir şirkete vermesiyle ilgili tartışmaları da değerlendiren Gül, "Türkiye, müttefiklik ilişkilerine her zaman önem verir. Bu sistem çerçevesinde neticelenirse yeni alınacak füzeler, onların entegrasyonu, hep konuşulmuştur. Teknik kısımlardır" diye konuştu.

Gül, hava savunma sisteminde, teknik meselelerin hesaplanarak, karar verildiğini belirterek "Bundan başka anlamlar da çıkartmamak gerekir. Ayrıca başka NATO ülkelerinde de bu tip uygulamalar vardır" dedi.