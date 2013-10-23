T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül: Hakan Fidan görevini yapıyor

Cumhurbaşkanı Gül, MİT Müsteşarı Fidan hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili, 'Türkiye'nin milli menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda görevini yerine getiriyor' dedi

23 Ekim 2013 19:26

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la ilgili iddiaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Türkiye'nin milli menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getiriyorlar” dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gündemdeki birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Gül, hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a destek vererek, şu ifadeleri kullandı: "MİT ve Müsteşarı, Türkiye'nin milli menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirirler ve getiriyorlar. Bazen bu faaliyetlerden rahatsız olan çevreler de olabilir. Türkiye'nin kendi bağımsız politikaları ve onların uygulanmaları, Türkiye'nin çıkarları her şeyi önünde gelir. Dolayısıyla dışarıda yazılıp çizilenler bizim için o kadar önemli değildir."
 

'ODTÜ'de olanları büyütmeyin'

 
Cumhurbaşkanı Gül, ODTÜ arazisinden geçecek yolla da ilgili ise "Bunlar büyütmeden, konuşularak halledilecek konulardır. İlgililer konuşur, hallederler" dedi.
 

Çin'den füze alma kararı teknik hesaplamalara dayanıyor

 
Türkiye’nin Hava Savunma İhalesi Sistemi ihalesini Çinli bir şirkete vermesiyle ilgili tartışmaları da değerlendiren Gül, "Türkiye, müttefiklik ilişkilerine her zaman önem verir. Bu sistem çerçevesinde neticelenirse yeni alınacak füzeler, onların entegrasyonu, hep konuşulmuştur. Teknik kısımlardır" diye konuştu.
Gül, hava savunma sisteminde, teknik meselelerin hesaplanarak, karar verildiğini belirterek "Bundan başka anlamlar da çıkartmamak gerekir. Ayrıca başka NATO ülkelerinde de bu tip uygulamalar vardır" dedi.

ETİKETLER

gülfidanmitodtüçinfüze

İlgili Haberler

Bakan Yılmaz açıkladı; Türkiye neden Çin füzelerini aldı?

İsmet Yılmaz, Çinli firmanın üreteceği sistemin NATO havunma sistemiyle uyumlu olmayacağı yönündeki iddialara ise “Bu konuda hiçbir sorun yok" karşılığını verdi

Türkiye, Çin füzesinden vazgeçer mi?

Türkiye'nin Çin'den almayı planladığı füze sistemleri tartışma konusu olurken, Türkiye'nin Avrupa Birliği, ABD ve NATO ile yaşadığı problemler karşılaştırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24