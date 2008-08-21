Gül: Gürcistan’ın toprak bütünlüğü esastır

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, basın toplantısında, Karadeniz’de yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını belirtti. Basescu ile yaptıkları görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ve Gürcistan'da yaşanan gelişmelerin de ele alındığını dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Güney Kafkasya'da barış, istikrar, refah ve işbirliğinin tesisi konusunda Basescu ile benzer görüşleri paylaştığımızı gördüm. Komşumuz ve dostça ilişkiler içinde olduğumuz Gürcistan'ın sorunlarının toprak bütünlüğü temeli ilkesinde barışçı yollardan çözülmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Gürcistan'daki çatışmaların başladığı günden beri Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımız muhataplarıyla diyalog halindedir. Ben de Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili ve Rusya Devlet Başkanı Medvedev ile görüştüm. Bugün geldiğimiz noktada çatışmaların sona ermiş olması, ateşkesin sağlanmış olması ve Rusya'nın ateşkese uygun olarak birliklerini çekmeye başlaması ümit vericidir. Şimdi en kısa zamanda kalıcı bir barış ve istikrarın temini için çalışılmalıdır."

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Gül, "Karadeniz'in güvenliği açısından buradaki güçlerin tekrar dengelenmesi söz konusu olursa bunun ABD güçleriyle dengelenmesine nasıl bakıyorsunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlarken, şunları söyledi: "Karadeniz'de yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu kanaatinde değilim. Montrö Sözleşmesi neredeyse 72 senedir imzalandığı gibi aynen uygulanıyor. O zamandan bu zamana hiç istisnasız Karadeniz barışın, huzurun ve istikrarın sembolüdür ve böyle olmaya da devam etmelidir. Karadeniz'in barış, huzur ve istikrarını da, sahildar ülkeler olarak bizler korumaya kararlıyız."



AA