-GÜL: GÜCÜMÜZ ARTIYOR ANKARA/ABUJA (A.A) - 07.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin doğudaki gücünün batıdaki gücünü, batıdaki gücünün de doğudaki gücünü arttırdığını belirterek, ''Türkiye'nin doğu ile batı ile ilişkilerini, 'Ne oluyor' diye sorgulamak yerine, tam tersine tamamlayıcı olarak nitelemek gerekir'' dedi. Gül, Nijerya'ya giderken uçakta gazetecilerle sohbet etti. Başkent Abuja'da Türkiye'nin öncülüğünde kurulan D-8 Zirvesi'ne katılacağını belirten Gül, zirvenin ilk kez bir Afrika ülkesinde yapılmasının önem taşıdığını belirtti. Gül, D-8'in üye ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırıcı altyapı çalışmaları ve hukuki çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Zirvenin ardından ikili resmi temaslarda bulunacağını anlatan Gül, ''Nijerya ziyaretimin D-8 zirvesine katılım ve ikili resmi temaslar olmak üzere iki amacı var'' dedi. Nijerya makamlarıyla yapacakları temaslarda ana gündem maddesinin ekonomi olacağını ifade eden Gül, şöyle konuştu: ''Nijerya, Afrika'nın en büyük ekonomik potansiyeline sahip ülkesi. Petrol ihraç eden ve Türkiye'nin petrol ve doğalgaz ithal ettiği ülkelerden. Her tarafından adeta tabii kaynak fışkıran bir ülke. Böyle bir ülkeyle büyük ekonomik ilişkilerimiz olabilir. Yatırım, ticaret ve savunma sanayi alanlarında işbirliği imkanları var. Afrika ülkelerinde ve dolayısıyla Nijerya'da yatırım ve iş iklimi oluşturmak için uğraşıyoruz ve bu konuda çok umutluyum.'' Önceden yapılan planlamalar nedeniyle son dönemde yurt dışı ziyaretlerinin sıklaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, Kazakistan'dan yeni döndüğünü anımsattı. Gül, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in sık sık görüşme ve yakın işbirliğinden yana bir tercih ortaya koyduğunu, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in ülkeyi bu yıl beş kez ziyaret ettiğini, kendisinin ise Moskova'ya aynı sayıda gezi gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı. Türkiye'nin hem batısındaki hem doğusundaki ülkelerle ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini dile getiren Gül, ''Doğudaki gücümüz batıda gücümüzü artırıyor, batıdaki gücümüz doğuda gücümüzü artırıyor. Bunlar birbirinin tamamlayıcısı. Türkiye'nin doğu ile batı ile ilişkilerini, 'Ne oluyor' diye sorgulamak yerine, tam tersine tamamlayıcı olarak nitelemek gerekir'' diye konuştu.