Gül, gerginliği azaltmak için Diyarbakır yolcusu

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, hükümetin demokratik açılım politikasıyla başlayan süreçte “İki dil” ve “Demokratik özerklik” tartışmalarıyla yükselen tansiyonu düşürmek üzere devreye girdi. Yılın son iki günü Diyarbakır’a gitme kararı alan Gül, buradan birlik ve beraberlik mesajı verecek.



Hükümetin açılım politikası ile başlayan süreç, önce “iki dil” ardından da “Demokratik Özerklik” tartışmaları ile yeni bir boyut kazanırken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yükselen tansiyonu düşürmek için devreye girmeye karar verdi. 30 ve 31 Aralık’ta Diyarbakır’ı ziyaret edeceği açıklanan Gül, hem valiliği hem de belediyeyi ziyaret edecek, bazı sivil toplum örgütleri ile de biraraya gelecek. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Yurt gezileri kapsamında Diyarbakır’a gitmeyi uzun süredir planlayan Gül, son gelişmeler üzerine ziyaretini öne çekti ve yılın son iki gününü Diyarbakır’da geçirmeye karar verdi. 30 Aralık’ta Diyarbakır’a gidecek olan Gül, geceyi burada geçirecek ve gezisini ertesi gün tamamlayarak Diyarbakır’dan ayrılacak. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Derneği Ekopolitik adına, Ekopolitik Genel Koordinatörü Tarık Çelenk ve Ekopolitik Danışmanı Prof. Dr. Vamık Volkan, Türkiye’nin Büyük Çatısı kapsamında yapılan konferanslar ve çalıştayların ardından hazırlanan raporu, 15 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Gül’e sunmuştu. Volkan’la dördüncü kez yaptığı görüşmenin ardından Kürt sorununun çözümü için bir dizi önerinin yer aldığı raporu inceleyen Gül’ün Diyarbakır gezisine bir grup gazeteciyi de götürmesi, ortamı yumuşatmaya dönük mesajlar vermesi bekleniyor.





Diyarbakır’a ikinci ziyaret



TBMM tarafından 28 Ağustos 2007’de Cumhurbaşkanı seçilen Gül, ilk yurt gezisini seçildikten 14 gün sonra yapmıştı. Van’ın Başkale ve Hakkari’nin Yüksekova ilçeleri ile Siirt ve Şırnak’a giden Gül, 14 Eylül’de de Diyarbakır’ı ziyaret etmişti. Valilik balkonundan halka hitap eden Gül, Diyarbakır Valiliği’nde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, bazı Diyarbakır milletvekilleri, Diyarbakır Barosu, ticaret ve sanayi örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle bir de toplantı yapmıştı. Gül’ün 2008 yılında kurban bayramında Diyarbakır’a bir kez daha gitmesi gündeme gelmiş, ancak kulak rahatsızlığı nedeniyle ziyareti ertelenmişti.





‘Günlük kavgalar gelip geçicidir’



TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş’de (TAI) incelemelerde bulunan Gül, ilk brifingin ardından uçakların bulunduğu bölüme geçti. F-16 savaş uçağına binen Gül, kokpitte oturmanın nasıl bir duygu olduğunun sorulması üzerine, “İnsan büyük zannederdi ama oturunca tam tek kişilik” dedi.TAI’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, “Türkiye’nin geldiği noktayı gösteriyor. Türkiye’de herkesin aslında, gurur verici ve özgüvenimizi artırıcı bu büyük başarıları takip etmesi gerekir” diye konuştu.





‘TAI’deki çalışmalarla gurur duydum’



TAI’nin 5-10 sene sonra dünyanın en gözde kuruluşlarından biri olacağını belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün gerçekten çok gurur duydum. TAI’nin çalışmalarını hep beraber destekleyeceğiz. Uzay sanayiiyle ilgili çok önemli projeler gerçekleştiriliyor. Bunları günü geldiğinde herkes duyacak Herkesin bunları gözden kaçırmamasını isterim. Günlük birçok kavgalar, çekişmeler, hepsi gelip geçici şeyler ama kalıcı olan Türkiye’yi yücelten, yükselten, Türkiye’ye büyük itibar kazandıran ve bize de büyük öz güven kazandıran tesisler buralardır. Çok önemli stratejik kararlar alınmıştı son yıllarda. Bu stratejik kararlar çok değerlidir. Önemli kararlar alınıp, önemli talimatlar verildikten sonra bunun arkası muhakkak gelir. Türk bilim adamları, Türk mühendisleri, Türk yöneticileri bunu başarabilecek durumdadır ve başarmaktadırlar.”



F-16 UÇAĞINA BİNDİ, İNSANSIZ HAVA ARACININ SİMÜLATÖRÜNE KUMANDA ETTİ



Gül’e, karşılamada bir kartal ile üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan ebru çalışma armağan edildi. Gül, “ANKA” adlı insansız hava aracının simülatörünü kumanda etti.



DİP NOT: Gül’ün Diyarbakır ziyareti sırasında belediyeyi de ziyaret edeceği açıklandı. BDP’li Baydemir’le aralarında gerginlik olan Başbakan Erdoğan ise belediyeye en son 2005

yılında gitmişti.