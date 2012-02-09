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Politika

Gül gelişmeleri takip ediyor ANKARA (A.A)

09 Şubat 2012 19:04

-Gül gelişmeleri takip ediyor ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner ve eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş'in KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.  Cumhurbaşkanlığı kaynakları Gül'ün, Hakan Fidan ile yaptığı haftalık olağan görüşmenin önceden planlandığını ifade etti. Gül'ün, ''Devlet Günü'' olarak nitelenen perşembe günleri Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarını kabul ettiği anımsatıldı.  Gül'ün, Fidan'ı bugünkü kabulünün, Fidan, Taner ve Güneş'in ifadeye çağrılmasının basına yansımasının ertesine rastlaması nedeniyle görüşmenin gündemini son yaşanan gelişmelerin oluşturduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün, gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi. 

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