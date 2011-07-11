-GÜL: GECİKMEDEN YEMİN EDİLMELİ SOFYA (A.A) - 10.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP ve BDP'li milletvekillerinin yemin etmemesi ile ilgili olarak ''Maksat dikkat çekmekse hasıl olmuştur. Daha fazla gecikmeden yarın itibaren milletvekillerinin yemin edip siyasi sorumluluklarını üstlenip mecliste aktif faaliyete geçmeleri gerekir'' dedi. Gül, resmi ziyaret için geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını izleyen gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Gül, CHP ve BDP'li milletvekillerinin henüz yemin etmedikleri anımsatılarak sorunun yarın aşılabileceği yönünde işaretler bulunduğunun belirtilmesi üzerine 12 Haziran'daki genel seçimde halkın bütün önemli siyasi akımları Meclise gönderme iradesi ortaya koyduğunu söyledi. ''Şimdi işe koyulma zamanı'' diyen Gül, CHP ve BDP'lilerin yemin etmemesi ve Meclis faaliyetlerine katılmamasının görülmek istenen manzara olmadığını ifade etti. Tutuklu yargılanan milletvekillerinin Meclise nasıl geleceği sorununun hukuk yoluyla çözüleceğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu: ''Maksat dikkat çekmekse hasıl olmuştur. Bu konuda görüşmeler yapıldı ve görüşmelerde iyi niyetler ortaya konuldu. Daha fazla gecikmeden yarından itibaren milletvekillerinin yemin edip siyasi sorumluluklarını üstlenip Mecliste aktif faaliyete geçmeleri gerekir. İşler geciktikçe komplike hale gelir, esir alır. Bu davranış, siyasi partileri esir alır. Maksat hasıl olmuştur. Milletvekillerinin, yeminlerini edip görevlerini layıkıyla yapmalarının doğru olduğu kanaatindeyim ve bu yöndeki çağrımı yineliyorum.'' CHP Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli, CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün ziyaretine eşlik ettiğinin belirtilmesi üzerine Gül, Cumhurbaşkanı olarak yurtdışına geniş heyetlerle gittiğini söyledi. Yurtdışı ziyareti öncesinde tüm siyasi parti gruplarından milletvekili ismi bildirilmesinin istendiğini anlatan Gül, bu ziyaret öncesinde de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin yazışması sonucu bu milletvekillerinin isimlerinin geldiğini kaydetti. Gül, ''Bu isimler de seçilmiş milletvekilleridir ve mazbatalarını aldılar, halkı temsil ediyorlar. TBMM içindeki çalışmalar, İçtüzük, yasa ve Anayasa kurallarına bağlı, bizim gezimize halkı temsil edenler olarak katılıyorlar'' diye konuştu.