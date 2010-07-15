-GÜL, GAZZELİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ LJUBLJANA (A.A) - 15.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Slovenya Üniversitesi Rehabilitasyon Enstitüsünü ziyaret etti. Eşi Hayrünnisa Gül ile Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Türk ve eşi Barbara Miklic Türk'ün de eşlik ettiği ziyaret sırasında yetkililerden bilgi alan Gül, burada tedavi gören Gazzeli çocuklarla da yakından ilgilendi. İsrail'in Gazze saldırılarında el ve ayak gibi uzuvlarını kaybeden 2'si kız 10 çocuk ve ailelerinin durumlarıyla ilgili bilgi alan Gül, çocukların yaptığı resimleri inceledi. Burada Abdullah isimli Gazzeli çocukla bir süre sohbet eden Gül, ''Bakın bunun adı da Abdullah'mış'' dedi. -İNŞALLAH BU ZULÜM BİTECEK- Burada Slovenya Cumhurbaşkanı Türk'e Gazzeli çocukların tedavisine katkısından dolayı teşekkür eden Gül, ''Türkiye'de de kardeşleriniz var. Onlar da orada tedavi oluyor, siz burada tedavi oluyorsunuz. İnşallah bu haksızlık, bu zulüm bitecek. Sizler de iyi olacaksınız'' diye konuştu. Gazzeli çocukların şarkı seslendirdiği ziyarette Gül ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sırasında çocuklara hediyeler veren Gül ve eşine, çocuklar da çiçek takdim etti. Gül, daha sonra enstitüde açılan özel defteri imzaladı. Abdullah Gül, deftere şunları yazdı: ''Gazze'den getirilen çocukların rehabilitasyonu konusunda değerli bir hizmet veren bu enstitüyü ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Enstitüde tedavi gören herkese acil şifalar diliyorum. Aziz Cumhurbaşkanı Danilo Türk'ün girişimiyle başlatılan bu projeye katkıda bulunanlara takdirlerimi ifade ediyorum.'' Enstitü yetkilileri, İsrail'in saldırılarında uzuvlarını kaybeden çocukların birer aylık dönemler halinde burada rehabilitasyon gördüğünü ve çocuklara yaşamlarını devam ettirebilmeleri için protez takıldığını belirterek, tedavi sürecinin daha sonra farklı gruplar için de devam edeceğini bildirdi.