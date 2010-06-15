Gül, G. Kore ile nükleer işbirliği anlaşmasını imzaladı

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, nükleer enerjinin Türkiye için kaçınılmaz olduğunu belirterek, Sinop'ta kurulacak nükleer santral için Güney Kore ile işbirliğine çok önem verdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Gül, Güney Kore'nin önde gelen firmalarının organize ettiği yemekle birlikte düzenlenen Türkiye-Güney Kore İş Forumu'na katılarak iş adamlarına hitap etti.
Türk askerlerinin Kore Savaşı'nda başka ülkelerin askerleriyle birlikte Güney Korelilerle omuz omuza savaştığını ve ülkenin güvenliğine katkı sağladığını anlatan Gül, o dönemde başlayan dostluğun güçlü bir şekilde devam ettiğini kaydetti.
Dostluğu ekonomik işbirliğine çevirme zamanı
Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ile Güney Kore arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel düzeyde devam ettiğinin altını çizerek, bunu ticaret ve ekonomi alanlarında işbirliğine çevirme zamanı geldiğini vurguladı.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Gül, bu rakamın yüzde 93'ünü Güney Kore'den Türkiye'ye ihracatın oluşturduğunu söyledi ve durumu ''tek taraflı'' olarak tanımladı.
Ticaret hacmindeki bu dengesizliğin giderilmesi gerektiğini ifade eden Gül, dünyanın önde gelen ekonomileri arasında bulunan Güney Kore'ye Türkiye'nin satabilecek şeyleri olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Türkiye'de güven sorunu söz konusu değildir. Türkiye riski düşük, getirisi yüksek nadir ülkelerden biridir. Güney Koreli yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyorum. Türkiye'ye geldiğinizde herhangi bir engel ya da bürokrasiyle karşılaşmayacaksınız.''
Nükleer enerji işbirliğine önem veriyoruz
Türkiye'nin Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğunu, gelecek yıllarda enerjiye büyük ihtiyaç olacağını anlatan Gül, şöyle konuştu:
''Şu andaki mevcut kapasitemiz yeterli değil. Türkiye de Güney Kore gibi enerjide maalesef dışa bağımlı ülke. Nükleer enerji bizim için kaçınılmaz. Sinop'ta kurulacak nükleer santral için Güney Kore ile işbirliğine çok önem veriyoruz. Bundan sonra detaylara girilecek ve umuyorum ki iki ülke bu alanda güzel bir örnek verecek.''
Ulusal Anıtı ziyaret etti
Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül başkent Seul'de bulunan ve Kore Savaşı'nda yaşamını yitiren Koreliler için yapılan Ulusal Anıtı da ziyaret etti. Anıta geldiklerinde eşi Hayrünnisa Gül ile beyaz eldiven giyen Cumhurbaşkanı Gül, anıta çelenk bıraktı. Gül ve eşi Hayrünnisa Gül daha sonra tütsülüğe üçer kez birer tutam tütsü attılar. Gül, anıttan ayrılmadan önce şeref defterini de imzaladı.
Nükleer enerji işbirliği mutabakat muhtırası
Cumhurbaşkanı Gül'ün Güney Kore ziyaretinde, Nükleer Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı ''Mavi Ev''de resmi törenle karşılandı. Renkli görüntülerin yaşandığı karşılama töreninde iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Gül, tören birliğini denetledi. Tören birliğinde, değişik renklerden oluşan yerel kıyafetli Güney Kore askerleri de dikkati çekti.
Resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüşen Gül ve Lee, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Heyetler arası görüşmeye Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.
Görüşmelerin ardından Gül ve Lee'nin huzurunda bazı ikili anlaşmalara ve mutabakat metinlerine imza atıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız ile Güney Kore Ekonomi ve Bilgi Bakanı Choi Kyung-Hwan, Sinop'ta yapılması planlanan santralle ilgili olarak, Nükleer Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nı imzaladı.
Türkiye ile Güney Kore arasında ayrıca, Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması ile 2010-2012 Yıllarında Kültürel Değişim Programına İlişkin Anlaşma da imzalandı. Anlaşmalara Türkiye adına Devlet Bakanı Hayati Yazıcı imza attı.
Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ile Güney Koreli muadil kuruluşu KIGAM arasında da işbirliği mutabakat muhtırası imzalandı.