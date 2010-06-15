Gül, G. Kore ile nükleer işbirliği anlaşmasını imzaladı

T24 -





Cumhurbaşkanı Gül, Güney Kore'nin önde gelen firmalarının organize ettiği yemekle birlikte düzenlenen Türkiye-Güney Kore İş Forumu'na katılarak iş adamlarına hitap etti.



Türk askerlerinin Kore Savaşı'nda başka ülkelerin askerleriyle birlikte Güney Korelilerle omuz omuza savaştığını ve ülkenin güvenliğine katkı sağladığını anlatan Gül, o dönemde başlayan dostluğun güçlü bir şekilde devam ettiğini kaydetti.









Dostluğu ekonomik işbirliğine çevirme zamanı

Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ile Güney Kore arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel düzeyde devam ettiğinin altını çizerek, bunu ticaret ve ekonomi alanlarında işbirliğine çevirme zamanı geldiğini vurguladı.







İki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Gül, bu rakamın yüzde 93'ünü Güney Kore'den Türkiye'ye ihracatın oluşturduğunu söyledi ve durumu ''tek taraflı'' olarak tanımladı.







Ticaret hacmindeki bu dengesizliğin giderilmesi gerektiğini ifade eden Gül, dünyanın önde gelen ekonomileri arasında bulunan Güney Kore'ye Türkiye'nin satabilecek şeyleri olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye'de güven sorunu söz konusu değildir. Türkiye riski düşük, getirisi yüksek nadir ülkelerden biridir. Güney Koreli yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyorum. Türkiye'ye geldiğinizde herhangi bir engel ya da bürokrasiyle karşılaşmayacaksınız.''





