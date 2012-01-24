-Gül: Fransa'nın kararını esefle kınıyorum ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fransa Senatosunun Ermeni yasa teklifini kabul etmesiyle ilgili, ''Senatodan çıkan bu kanunu esefle kınıyorum, önce bunu söylemek isterim. Fransa gibi Avrupa'nın önemli bir ülkesi dünden itibaren ifade özgürlüğünü, özgür bilimsel çalışmaları kısıtlayan ülkeler kategorisine girmiştir bu gayet açıktır'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü'ndeki kabulleri öncesinde gazetecilerin sorusu üzerine, Fransa Parlamentosundan geçen Ermeni teklifinin senatoda da kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili görüşmeleri dün televizyondan takip ettiğini belirten Gül, şöyle konuştu: ''Senatodan çıkan bu kanunu esefle kınıyorum, önce bunu söylemek isterim. Fransa gibi Avrupa'nın önemli bir ülkesi dünden itibaren ifade özgürlüğünü, özgür bilimsel çalışmaları kısıtlayan ülkeler kategorisine girmiştir bu gayet açıktır. İşin çok daha üzücü ve kötü yanı şu ki bir seçim yatırımı olarak bunun yapılması. Böyle uluslararası bir konuda, önemli bir konuda bunun seçime beş kala yapılması, tamamıyla bir seçim yatırımı şeklinde yapılması Fransa gibi büyük bir ülkeye gerçekten çok küçültücü bir davranıştır.'' Senatonun Anayasa Komisyonunun, kanunun anayasaya aykırı olduğu yönünde görüş bildirdiğini anımsatan Gül ''Ümit ederim ki en az 60 senatör Fransız demokrasisi üzerindeki bu gölgeyi kaldırmak için anayasa mahkemesine müracaat ederler'' dedi. Fransızların ''2001 yılında meclisten böyle bir yasa geçti, bir şey değişmedi'' diye düşündüklerini dile getiren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ama bunun Türk gençliği ve Türk halkının zihninde çok kalıcı bir iz bırakacağını unutmamaları gerekir. Bu eğer anayasa mahkemesine gitmezse, kesinleşirse Türk Fransız ilişkilerinin bundan sonra çok farklı boyutlarda olacağı kesin bir şey. Dolayısıyla gerçekten tekrar kınıyorum, böyle bir ülkeye hiç yakıştıramadım. Muhakkak ki hükümetimizin alacağı tedbirler de katı ve kesin bir şekilde uygulanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dünden itibaren Türk Fransız ilişkileri çok farklı bir mecrada olacaktır. Bu çok derin bir iz bırakacaktır ve derin bir darbe vuracaktır. Ama ümit ederim ki bunun yanlış olduğunu gören en az 60 senatör çıkar ve ihtisas komisyonunun da işaret ettiği şekilde bunu anayasa mahkemesine götürür.''