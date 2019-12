-GÜL: FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ SANA (A.A) - 11.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh ile dün yaptıkları görüşmelerde bölgesel meseleleri ele aldıklarını belirterek, ''Filistin davasının sadece Filistinliler'in değil, hepimizin davası olduğunu ve bağımsız Filistin Devleti kendi topraklarında kurulup yaşayana kadar güçlü bir şekilde bu davaya sahip çıkacağımızı toplantılarımızda teati ettik'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Yemen'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh ile el Ordi kışlasında ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşmasına, Türk halkının Yemen halkına selamlarını ileterek başlayan Gül, ''Bu bizim için tarihi bir ziyaret oluyor'' dedi. İlk kez bir Türk Cumhurbaşkanı'nın Yemen'i ziyaret ettiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Gül, 2 yıl önce de Saleh'in Türkiye'yi ziyaret eden ilk Yemen Cumhurbaşkanı olduğunu anımsattı. Gül, bakanlar, milletvekilleri ve iş adamlarının katıldığı büyük bir heyetle Yemen'de bulunduklarını ifade etti. Saleh ile dün başbaşa ve heyetler arasında geniş görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Gül, ikili ilişkileri konuştuklarını ve bölgesel meseleleri gözden geçirdiklerini belirtti. Türkiye ile Yemen arasında bir çok anlaşma bulunduğunu söyleyen Gül, bu anlaşmaların en etkin şekilde uygulanacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Gül, dün de bazı yeni anlaşmalar imzaladıklarını anımsattı, bugün imzalanacak anlaşmayla da iki ülke arasındaki vizelerin kalkacağını bildirdi. Gül, ''Nasıl eskiden Türkler ve Yemenliler birbirlerini vizesiz ziyaret ediyordu, birbirini muhabbetle kucaklıyordu, bugün de vizelerin kalkmasıyla iki ülke halkı aynı şekilde birbirini ziyaret edecektir'' dedi. Yemen'de Türk Şehitliği'nin açılışını yaptıklarını anımsatan Gül, ''Ortak tarihimize hürmeten bugün açtığımız şehitlik Yemenli kardeşlerimizin kucaklarına emanet edilmiştir. Şehitlik, Sana'nın en güzel merkezinde kurulmuştur. Bu şehitlik, eskiden olduğu gibi bugün de Türk-Yemen kardeşliğinin ilelebet güçlü bir şekilde devam edeceğinin nişanesidir'' diye konuştu. Gül, şehitliğin açılmasına fırsat veren Saleh ve diğer ilgililere teşekkür etti. -''TERÖRLE MÜCADELE ORTAK DERT''- Türkiye'nin, Yemen'in birliğine, toprak bütünlüğüne önem verdiğinin ve terörle mücadelesinde Yemen'in yanında olduğunun altını çizen Gül, ''Terörle mücadele dünyanın ortak derdidir. Bu konuda uluslararası işbirliği çok önemlidir. Türkiye bu konuda Yemen ile birlikte olacaktır'' dedi. Gül, Yemen'deki reformları takdirle izlediklerini ifade ederek, ''Yemen'in demokratik ve ekonomik olarak gelişmesi için Türkiye her türlü katkıyı vermeye devam edecektir'' diye konuştu. Yemen'in ekonomik olarak daha güçlü olacağına dair inancını dile getiren Gül, heyetindeki bakanların bu konuda görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye'nin Yemen'de organize sanayi bölgesi kurulması ve ortak işletilmesi için hazır olduğunu, Yemen hükümetinin de hazırlığını yaptığını anlatan Gül, bunu en kısa sürede gerçekleştireceklerini belirtti. Heyetindeki iş adamlarının Yemenli muhataplarıyla toplantı yapacağını, kendisinin de toplantıda iş adamlarına hitap edeceğini dile getiren Gül, ''Ortak yatırım ve ticareti artıracağız. Özellikle enerji alanında yatırıma çok arzuluyuz. Hem devlet hem özel sektör şirketlerimiz bu iş için buradalar'' dedi. Gül, sağlık ve eğitim konularında da işbirliğini daha da güçlü hale getirmek için bakanların görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı olarak 2005 yılında Yemen'i ziyaret ettiğinde iki ülke arasında karşılıklı hava ulaşımının olmadığını anlatan Gül, bugün ise İstanbul ve Sana'ya THY ve Yemen Havayolları'nın her gün uçuş gerçekleştirmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti. -''FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ''- Saleh ile dün yaptıkları görüşmede bölgesel meseleleri ele aldıklarını anlatan Gül, ''Bölgenin istikrarı hem Arap yarımadası, hem Ortadoğu hem Afrika için çok önemli. Bu konudaki siyasetlerimiz, dünyaya bakışımız ortaktır, buna da çok önem veriyorum. Ayrıca Filistin davasının sadece Filistinliler'in değil, hepimizin davası olduğunu ve bağımsız Filistin devleti kendi topraklarında kurulup yaşayana kadar güçlü bir şekilde bu davaya sahip çıkacağımızı toplantılarımızda teati ettik'' diye konuştu. Ziyaretinde kendisine ve heyetine gösterilen dostluk ve misafirperverliğe teşekkür eden Gül, ''Bu kaleler, bu binalar bize hiç yabancı değil'' dedi. -SALEH'İN KONUŞMASI- Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh de konuşmasında Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasında yatırımların yapılabilmesi için bu ziyaretin örnek bir adım olduğunu belirten Saleh, Türk iş adamlarına organize sanayi bölgesindeki bir alanı tahsis etmeye hazır olduklarını söyledi. Saleh ''Biz aynı zamanda Türk kardeşlerimize elektrik ve enerji üretimi konusunda istasyon inşası için bir alanı vermeye de hazırız'' dedi. Gül'ün ziyaretinin çok verimli geçtiğini belirten Saleh, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerde de önemli adımların atıldığını kaydetti. Türkiye ve Yemen arasında tarihten gelen iyi ilişkileri bulunduğunu, her konuda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu dile getiren Saleh, ''Türkiye'deki kardeşlerimizi Filistin davasına verdikleri destekten dolayı tebrik ediyorum, takdire şayandır'' dedi.