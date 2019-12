-GÜL, FATİH ERBAKAN'A BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ ANKARA (A.A) - 27.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefat eden eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi, üzüntüsünü iletti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Erbakan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, büyük bir devlet, siyaset ve bilim adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Türk siyasetinin önemli simalarından olan Necmettin Erbakan'ın bilgisi, birikimi, kişiliği, tecrübesi, ilkeleri, mücadele azmi ve unutulmaz hizmetleriyle halkın sevgisini ve takdirini kazanmış örnek bir lider olduğunu belirten Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Aziz milletimizin başı sağolsun. Siyasette bulunduğum dönemde yakın tanıma ve uzun süre birlikte çalışma mutluluğuna eriştiğim Necmettin Erbakan, hiç şüphe yoktur ki yakın tarihimize damgasını vurmuştur. Hayatı boyunca üstlendiği tüm görevlerde millete hizmet etmeyi her şeyin üstünde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye'nin her alanda gelişmesine ve kalkınmasına değerli katkılarda bulunmuştur. Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı daima sevgi, saygı ve şükranla yad edeceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, milletimize, Saadet Partisi camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.'' -DEMİREL: ERBAKAN BENİM OKUL ARKADAŞIMDIR 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefat eden Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın okul arkadaşı ve meslektaşı olduğunu belirterek, ''Geçen 60 yıl içinde pek çok yakınlığımız olmuştur. Çeşitli siyasi hadiseler içinde beraber göründük. Son defa hastayken 7 Şubat günü Güven Hastanesinde kendisini ziyaret edip helalleşmiştim. Allah rahmet eylesin, üzüntülerimi ifade etmek istiyorum'' dedi. 9. Cumhurbaşkanı Demirel yaptığı açıklamada, ''Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ebediyete intikali dolayısıyla üzüntülerimi ifade etmek istediğini, evvela merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dilediğini'' söyledi. Erbakan'ın okul arkadaşı ve meslektaşı olduğunu hatırlatan Demirel, ''Geçen 60 yıl içinde pek çok yakınlığımız olmuştur. Çeşitli siyasi hadiseler içinde beraber göründük. Son defa hastayken 7 Şubat günü Güven Hastanesinde kendisini ziyaret edip helalleşmiştim. Allah Rahmet eylesin, üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum'' şeklinde konuştu. -DEMİREL'DEN SAADET PARTİSİ'NE VE FATİH ERBAKAN'A TELGRAFLAR- Öte yandan, Demirel, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kamalak ve Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'a da birer telgraf gönderdi. Demirel, Kamalak'a gönderdiği telgrafta, ''Saadet Partisi Genel Başkanı, değerli okul ve siyaset arkadaşım, meslektaşım, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ebediyete intikali dolayısıyla derin acınızı paylaşır, sizlere ve milletimize başsağlığı dilerim. Milletimiz değerli bir evladını kaybetmiştir. Allah Rahmet eylesin. Saygılarımla'' ifadelerini kullandı. 9. Cumhurbaşkanı, Fatih Erbakan'a gönderdiği telgraf ise şöyle: ''Muhterem Pederiniz, Saadet Partisi Genel Başkanı, değerli arkadaşım Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla derin acınızı paylaşır, merhuma Allah'tan rahmet dilerim. Milletimiz değerli bir evladını kaybetmiştir. Hepimizin başı sağolsun.'' -"ERBAKAN'IN ADI HAFIZALARDAN ASLA SİLİNMEYECEK" TBMM Başkanı Şahin, Erbakan'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, derin üzüntü içinde olduğunu ifade etti. Erbakan'ın 85 yıllık ömrünün büyük bölümünü millete ve devlete hizmetle geçirdiğini ve demokrasiye önemli katkılarda bulunduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti: ''Parlamentomuzda uzun yıllar milletvekili olarak görev yapan Sayın Erbakan milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. İnanıyorum ki ülkemizin siyasi yaşamında saygın bir yeri olan Necmettin Erbakan'ın adı, aziz milletimizin hafızasından asla silinmeyecektir. Merhum Erbakan, kişiliği, mücadelesi ve geride bıraktığı eserleriyle gençlerimize örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, uzun yıllar beraber çalıştığı partili dostlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.'' -"SİYASET DÜNYAMIZIN ÇINARLARINDAN BİRİYDİ" CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın vefat haberini Eskişehir yolunda aldı. Erbakan'ın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Siyaset dünyamızın çınarlarından biriydi. Ölümünden büyük üzüntü duydum. Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a rahmet, Erbakan ailesine, Saadet Partisi yöneticileriyle, üyelerine, siyaset dünyasına ve Türkiye'ye başsağlığı diliyorum.'' -"ERBAKAN KADROLARIYLA HATIRLANACAK" Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Erbakan'ın vefatından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Erbakan'ın, Türk siyasi hayatına kazandırdığı kadrolarla her zaman hatırlanacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: ''Sadet Partisi Genel Başkanı ve Eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk siyasi tarihinin önemli liderlerinden bir döneme imza atan, siyasete kazandırdığı kadrolar her zaman hatırlanacak olan merhum Erbakan'a Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.''