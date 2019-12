-GÜL: FARKI EN İYİ SANAYİCİLER BİLİR KAYSERİ (A.A) - 11.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yaptırılacak 30 derslik ve 6 atölyenin bulunacağı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nin temelini attı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun, sanayi bölgesinde yaptıracağı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ''Teknik elemanların, her seviyede çalışanların eğitimi çok önemli. Eğitimli insanın üretimiyle, alaylı insanın ürettiği arasındaki farkı en iyi sanayiciler bilir'' dedi. Gül, 2 gündür Kayseri'de hep güzel işlere, hayırlı işlere vesile olunduğunu belirterek, ''İşte onlardan biri için yine buradayız. Organize Sanayi Bölgesi örnek bir teşebbüs'' dedi. Kayseri'nin örnek gösterilen birçok yanları bulunduğunu ama sanayileşmesi, organize sanayi bölgesinin düzenli bir şekilde faaliyetlerine devam etmesinin, her yerde çok konuşulduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti: ''2004 yılında burada yüzlerce yeni fabrikanın temelini attığımızda hatırlıyorum, birçok kişi 'bunlar acaba sadece gösterişte mi kalacak' diye sorguluyordu. Daha sonraki bütün gelişlerimde gezerim, görürüm. Çok şükür hepsi üretimde, binlerce insanın istihdam edildiği büyük bir sanayi merkezi oldu burası. Enerji kullanımında 74 milyon kilovat saate çıkıldı, bu bir rekor. Türkiye'nin her yerinde aslında rekorlar kırılıyor, Kayseri de işte bu rekor kırıldı. Burada 50 bine yakın kişi çalışıyor. Burası ayrı bir şehir demektir.'' Kayseri'ye uçak veya helikopterle havadan gelirken, 2 şeye dikkat ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, ''Birisi solda kalan Yamula Barajı'nın üzerinden gelirken, Kayseri'de oluşan bu büyük gölü seyrederken büyük bir zevk alırım. Diğeri de sağda kalan Organize Sanayi Bölgesi'dir. Hatta vaktim olursa, üstünde bir tur atıp giderim. Bugün de giderken üstünde bir tur atıp gideceğim. Büyük bir gurur ve zevk duyarım. Gördüğümüz yerler sadece bahçe olsa bu bile ayrı bir zevk verir insana ama buralar, fabrikalardan oluşan büyük bir bahçe aslında'' diye konuştu. -''TEMELİ ATILAN OKULA, BÜYÜK ÖNEM VERİYORUM''- Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri OSB'nin, 50 bine yakın işçinin istihdam edildiği, milyonlarca, milyarlarca dolarlık üretimin yapıldığı, birbiriyle yarışan iş yerlerinin bulunduğu bir üretim merkezi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: ''Şimdi artık bu üretim merkezinin yüksek teknolojiyle en kaliteli şekilde imal ettiği, ürettiği bütün ürünlerin, dünya standartlarında rekabet edebileceği seviyede olabilmesi için muhakkak ki bunu üretenlerin de eğitimi çok önemli. Teknik elemanların, her seviyede çalışanların eğitimi çok önemli. Eğitimli insanın üretimiyle alaylı insanın ürettiği arasındaki farkı, en iyi sanayiciler bilir. O bakımdan burada temeli atılan okula büyük önem veriyorum. Her şeyden önce burada okuyacak çocuklarımızın önleri açık, işleri hazır olacak. Onlar, bir taraftan burada en güzel şekilde eğitilirken, sosyal imkanlar sayesinde sosyal alanlarda da gelişecekler. Yurt, pansiyon olması, onlarda en sıcak bir aile havası estirecek. Böyle bir güzel eğitim merkezinin temelini atmaktan da olağanüstü mutluluk duyuyorum.'' Temel atma töreninde konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü de 2004 yılında Kayseri OSB kurulmaya başladığında, yüzlerce fabrikanın temelinin atılacağı söylenince, birçok kişinin bunun 'hayal' olduğunu söylediğini anımsatarak, ''Ama şu an 860 fabrika faaliyette ve 50 bine yakın da çalışanımız var'' dedi. Hasyüncü, bir taraftan fabrikalar kurulup faaliyetlerine devam ederken, bir taraftan da vasıflı eleman ihtiyacının karşılanması için Milli Eğitim Müdürlüğü ile çeşitli dallarda yaptıkları anlaşmalarla Organize Sanayi Sürekli Eğitim Merkezi'ni (OSSEM) oluşturduklarını kaydetti. Temeli atılan okulda, bir taraftan vasıflı eleman yetiştirileceğini, bir taraftan da çalışan işçilerin eğitiminin yapılacağını ifade eden Hasyüncü, ''İlk defa mesleki ve teknik eğitim merkezinde 300 yataklı pansiyon yapıyoruz. Bu merkezde 30 derslik, 6 atölye, spor salonu ve ARGE merkezi bulunacak'' diye konuştu. Konuşmaların ardından, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü ile Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, eğitim merkezinin protokolünü imzaladılar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de protokole 'şahit' olarak imza attı. Temel atma törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, İl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, sanayiciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.