-GÜL: ''ERZURUM KONGRESİ BAŞLANGIÇ NOKTASI'' ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Erzurum Kongresi, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu, bağımsız, uluslararası camianın eşit üyesi yeni bir devletin kurulması yolundaki bir başlangıç noktasıdır'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Gül, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasından kısa süre sonra toplanan Erzurum Kongresi'nin, gerek mahiyeti gerek sonuçlarıyla, milli mücadelenin temel taşlarından olduğuna dikkati çeken Gül, ''Erzurum Kongresi, Türk milletinin Atatürk'ün önderliğinde vatanına sahip çıkma kararlılığının, bağımsız ve özgür yaşama iradesinin ortaya çıkardığı bir eserdir'' değerlendirmesinde bulundu. Vatanın bağımsızlığına, ülkenin kurtuluşuna zemin hazırlayan Erzurum Kongresi'nin, milli iradenin üstün kılınması, milli egemenlik ilkesinin hayata geçirilmesi bakımından önemini vurgulayan Gül, şunları kaydetti: ''Erzurum Kongresi, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu, bağımsız, uluslararası camianın eşit üyesi yeni bir devletin kurulması yolundaki bir başlangıç noktasıdır. Milletimizin temsilcileri, güç şartlara rağmen Erzurum'da, ülkenin bütününü ilgilendiren önemli kararlara imza atmışlardır. Kongrede milli hudutlar içinde vatanın bir bütün olduğu, Türk milletinin haklarını savunacağı güçlü bir şekilde dünyaya ilan edilmiştir. Erzurum'da alınan tarihi kararlar, milli mücadelenin temel hedeflerini ve esas programını ortaya koymuştur. Hiç şüphe yoktur ki bu kararlar, daha sonra Sivas Kongresi'nin toplanması ve TBMM'nin açılmasıyla, İstiklal Savaşı'nın kazanılmasına ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna dayanak oluşturmuştur. Bugün bizlere düşen görev, geçmişimizden aldığımız güçle, büyük fedakarlıklarla kurulan güzel ülkemizi geleceğe taşımaktır.''