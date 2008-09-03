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Politika

Gül Erivan'a gidiyor

Çankaya Köşkü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 6 Eylül'de Ermenistan'a gideceğini açıkladı

03 Eylül 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Erivan'da oynanacak Türkiye-Ermenistan Dünya Kupası Grup Elemesi maçı için yapılan daveti kabul etti.

 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Cumhurbaşkanı Gül'ü Erivan’da oynanacak Türkiye-Ermenistan Dünya Kupası Grup Elemesi Futbol karşılaşmasını izlemek üzere Ermenistan'a davet ettiği hatırlatıldı.

 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

 

"Bilindiği gibi Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Sayın Cumhurbaşkanımızı Erivan’da oynanacak olan Türkiye-Ermenistan Dünya Kupası Grup Elemesi Futbol karşılaşmasını izlemek üzere Ermenistan’a davet etmiştir.

 

Anılan maç, sportif bir karşılaşmanın ötesinde, önemli fırsatlar sunan bir anlam taşımaktadır. Özellikle Kafkasya bölgesi halklarını endişeye sevk eden gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ortaya çıkan bu imkânın tüm taraflarca en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanılmaktadır. Bu maç vesilesiyle yapılacak bir ziyaretin bölgede yeni bir dostluk ikliminin oluşmasına da katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlayışla daveti kabul etmiştir.

 

Söz konusu maçın, ortak tarihi olan iki halkın yakınlaşmasının önünü tıkayan unsurların ortadan kaldırılmasına ve yeni bir zemin hazırlanmasına vesile teşkil edeceğine inanılmaktadır. Bu ziyaretin iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlamaları için bir fırsat oluşturacağı ümit edilmektedir. "

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