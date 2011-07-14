-GÜL, ERDOĞAN VE KOŞANER'İ YARIN KABUL EDECEK ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden bildirilen programa göre, Gül yarın saat 13.30'da Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner'i birlikte kabul edecek. Cumhurbaşkanı Gül, perşembe günleri haftalık olağan görüşmeler çerçevesinde Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner ile ayrı ayrı görüşüyordu.