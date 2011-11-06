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Politika

Gül Erciş'te depremzedelerle yemek yedi VAN (A.A)

06 Kasım 2011 14:58

-Gül Erciş'te depremzedelerle yemek yedi VAN (A.A) - 06.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van'ın Erciş ilçesinde, Kızılay tarafından kurulan çadır kenti ziyaret etti, depremzedelerle yemek yedi.  Van merkeze bağlı Gedikbulak köyündeki incelemelerinin ardından helikopterle Erciş'e gelen Cumhurbaşkanı Gül, beraberinde İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Kızılay tarafından kurulan Yeni Şehir çadır kentini ziyaret etti.  Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfü Akar, Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı ve Kızılay çalışanları tarafından karşılanan Gül, çadır kenti ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.  Çadırlarda yaşayan depremzedelere, yaşadıkları çadırların geçici olduğunu anlatan Gül, ''Bir süre sonra sizleri yeni yapılacak evlere alacağız'' dedi.  Gül'ün ziyareti sırasında depremzedeler, Abdullah Gül'e hitaben, ''Allah sizi başımızdan eksik etmesin'' diye seslenerek, bölgede yapılan yardımlar ve çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade etti.  Çadır kentte yaşayan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Gül, daha sonra depremzedelerle birlikte Kartal Belediyesi tarafından yaptırılan çadır yemekhanede öğle yemeği yedi.

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