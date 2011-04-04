-GÜL ENDONEZYA'DA TEMASLARA BAŞLADI CAKARTA (A.A) - 04.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Endonezya'da Birinci ve İkinci Dünya savaşları ile Hollanda sömürgesi döneminde yaşamını yitirenler anısına yapılan Ulusal Kahramanlar Anıt Mezarı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu. Anıt mezar alanında eşi Hayrünnisa Gül ile kırmızı halının üzerinde yürüyen Gül, anıt mezar önünde saygı duruşunda bulundu. Gül, daha sonra üzerinde İngilizce ''Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'' yazan yarısı beyaz karanfil, yarısı orkidelerden oluşan çelengi, anıtın önüne koydu. Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile tekrar saygı duruşunda bulunduktan sonra Anıt Mezar Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Güneydoğu Asya'nın en büyük, dünyanın dördüncü büyük camisi olan 120 bin kişi kapasiteli İstiklal Camisi'ni gezdi. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, anıt mezar ve İstiklal Camisi'nde Devlet Bakanı Mehmet Aydın ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker de eşlik etti.