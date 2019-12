-GÜL: ENDONEZYA İLE İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Endonezya arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunu belirterek, ''Bu çerçevede ziyaretim sırasında ilişkilerimizin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesini teminen, iki ülke arasındaki zeminin güçlendirilmesine yönelik çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması da öngörülmektedir'' dedi. Gül, Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun daveti üzerine Endonezya'ya gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Gül, ziyaretinde kendisine Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, milletvekilleri, akademisyenler ile iş ve medya dünyasının seçkin temsilcilerinin eşlik edeceğini söyledi. Daha önce pek çok defa gittiği Endonezya'ya, Cumhurbaşkanı olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğini belirten Gül, Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun da 25 yıl aradan sonra ilk defa geçen yıl Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve kendisinin misafiri olduğunu hatırlattı. Son yıllardaki ekonomik performansı, eşsiz tabii güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle Asya'nın parlayan yıldızları arasında gösterilen Endonezya ile Türkiye arasında geniş bir ticaret, yatırım ve turizm potansiyeli bulunduğunu ifade eden Gül, bu potansiyelin harekete geçirilmesini sağlayacak Türkiye-Endonezya İş Forumu Toplantısına Endonezya Cumhurbaşkanı Yudhoyono ile birlikte katılacağını bildirdi. Gül, Endonezya Üniversitesinde, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerle ilgili bir konferans ve Devlet televizyonunda mülakat vereceğini de aktardı. Endonezya'nın nüfusunun yüzde 86'sının Müslüman olduğunu söyleyen Gül, ülkenin 245 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Müslüman ülkesi olduğunu ifade etti. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olarak G-20 üyesi olan Endonezya'nın, küresel-ekonomik krize rağmen Güney Doğu Asya'nın en hızlı büyüyen ülkesi olmayı da başardığını anlattı. Bazı uluslararası değerlendirme kuruluşlarının, Türkiye gibi Endonezya'yı da orta vadede dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında gösterdiklerini kaydeden Gül, ''1.7 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmimiz, bu önemli ülkeyi Türkiye'nin Uzakdoğu'daki 6. büyük ticaret ortağı yapmaktadır. Esasen, ticaret dengesi yılda 31 milyar dolar fazla veren Endonezya ile ticaretimiz her yıl 1.2 milyar dolar açık vermektedir. Bunda, doğal kaynaklar bakımından zengin olan ve iş gücünün nispeten ucuz olduğu bir ülkeden ithalatımızda, imalat sanayimizin ihtiyaç duyduğu ham madde ve ara malların ağırlıklı olması etkilidir. Endonezya ile karşılıklı yatırımları artırarak ve ticarete konu malları çeşitlendirerek bu dengesizliği gidermeyi hedefliyoruz. Bu kadar çok sayıda iş adamıyla gitmemizin bir sebebi de budur'' diye konuştu. Endonezya Cumhurbaşkanı Yudhoyono'nun geçen yılki Türkiye ziyaretinde birçok anlaşma yaptıklarını belirten Gül, yatırımların karşılıklı korunması, savunma sanayinde işbirliği gibi anlaşmalara imza koyduklarını anımsattı. -TÜRK HAVA YOLLARINDAN CAKARTA'YA HER GÜN SEFER- Çok büyük alt yapı yatırımları başlatmak üzere olan Endonezya'da büyük müteahhitlik işlerinin başlayacağını ifade eden Gül, dolayasıyla Endonezya ile ticaret, yatırım ve turizm ilişkilerinin geliştirilmesini kolaylaştıracak çok büyük fırsatlar olduğunu kaydetti. Gül, bunlardan birisinin Türk Hava Yollarının Cakarta'ya her gün sefer yapmaya başlaması, diğerinin de vizelerin sınırda verilmeye başlanması olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Gül, ''Endonezya bizim 'komşularla sıfır sorun' politikamıza benzeyen 'binlerce dost, sıfır düşman' ilkesini dış politikasına şiar edinmiştir. Tıpkı Türkiye gibi sorunların içerde olduğu kadar dışarda da barışçıl yöntemlerle, uzlaşı ve diyalog temelinde çözümünü savunmaktadır. 1999 yılında demokrasiye geçmiştir ve dünyanın üçüncü büyük demokrasisi olmuş, en büyük Müslüman ve demokrasiyle yönetilen ülkedir. Bu doğrultuda G-20, D-8 ve İslam örgütü gibi kuruluşlarla işbirliği içinde Endonezya ile birlikte hareket etmekteyiz'' dedi. Endonezya'nın ASEAN'ın kurucu üyelerinden olduğunu, ASEAN'ın genel sekterliğinin de Cakarta'da bulunduğunu anımsatan Gül, Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini kaydetti. Gül, geçen yıl Temmuz ayında ASEAN'ın Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasını imzaladıklarını, bu önemli bölgesel kuruluş ile diyalog ortaklığı tesis etmeyi hedeflediklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Gül, ''Seyahatim, ortak gündemimizde yer alan bu geniş yelpazedeki konular hakkında görüş alış verişinde bulunmamıza ve iş birliği imkanlarını araştırmamıza vesile olacaktır. Türkiye ile Endonezya arasındaki siyasi ilişkilerimiz mükemmel düzeydedir. Bu çerçevede ziyaretim sırasında ilişkilerimizin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesini teminen iki ülke arasındaki zeminin güçlendirilmesine yönelik çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması da öngörülmektedir. Özünde amacımız, kökleri yüzyıllar öncesine uzanan Türkiye Endonezya dostluğunun günümüzde de güçlü şekilde sürdürmektir'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, ziyaretinin iki ülke halkları arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştireceğine inandığını da kaydetti.