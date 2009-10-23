Gül: Diyarbakır'da olanları tasvip etmiyorum

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ile düzenlediği ortak basın açıklamasında dağdan inen PKK'lıların coşkuyla karşılanmasını sert bir dille eleştirdi.







Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ile ortak bir basın açıklaması düzenleyenCumhurbaşkanı Abdullah Gül, soru cevap bölümünde "dağdan inişleri" ve bayrak indirme kriz ile gerilen "Azerbaycan'la ilişkilerimiz" değerlendirdi...



Baykal: PKK 'aklandı'



Gül teslim olan PKK'lıların coşku ile karşılanmasını hoş bulmayıp tasvip etmediğini söyledi. Gül, "Herkesin şöyle bir kendine gelmesini, ölçüsüz davranılmasını tavsiye ediyorum" dedi.





"Herkes şöyle bir kendine gelsin"

Cumhurbaşkanı Gül şöyle konuştu: Görüntüler hoş görüntüler değil. Tasvip etmiyorum. Bunlar provokatif görüntülerdir. Bir yandan kan dursun diye uğraşılırken, bunun değerini anlamayıp, bu tip gösterilerde bulunmayı tasvip etmek mümkün değildir. Bu bakımdan da herkesin şöyle bir kendine gelmesini ve yapılan bu büyük işler karşısında ölçüsüz davranışlardan kaçınmasın tavsiye ediyorum. Bir sürü acılar çekilirken bu acılar bitsin, gelir dağılımdaki dengeler bitsin diye uğraşırken, iyi niyetini gösterirken, bunlar oluyor.





"Bazen duygusallıklar olabiliyor"

Gül ayrıca, Azerbaycan’daki bayrak kriziyle ilgili olarak da "Dün Sayın Aliyev ile görüştük ve birbirimize karşılıklı güvenlerimizi tazeledik" diye konuştu...

"Bizler Azerilerle tek milletiz. Bu çerçeve içerisinde yine yanlış anlamalara, bu kardeşliğimizi zedeleyecek davranışlara hiç kimsenin kaçmaması gerekir." diyen Gül sözlerini şöyle sürdürdü, "Bazen duygusallıklar oluyor, yanlış anlamalar oluyor. Ben Aliyev ile uzun bir telefon görüşmesi yaptım ve bu konuları ele aldık. Karşılıklı güveni teyit ettik. Herkesi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. Çeşitli sebeplerden dolayı bilerek yada bilmeyerek veya kasıtlı şekilde kardeşliğimizi zedelemek isteyenler olabilir. Dikkatli olmamız gerekir."