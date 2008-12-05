Gül Diyarbakır'a gitmiyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayramın birinci günü yapmayı planladığı Diyarbakır gezisini en az 15 gün erteledi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kulağındaki rahatsızlığın tekrarlaması ve 15 günlük tedaviye başlanması nedeniyle Diyarbakır'a yapmayı düşündüğü seyahati ertelediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gül'ün, 2006 yılı Mart ayında Tunus seyahati sırasında bir kulak rahatsızlığı geçirdiği ve tedavi gördüğü anımsatıldı.

Gül'ün bu rahatsızlığının yeniden tekrarlaması üzerine doktorlarının 15 gün sürecek bir tedaviye başladığı ve bu süre içerisinde uçağa binmemesini istediği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız, çok istemelerine rağmen, Kurban Bayramı'nda Diyarbakır'a yapmayı düşündükleri seyahati ertelemek durumunda kalmışlardır" denildi.



Kentteki sivil toplum örgütleri gergin geçen günlerin ardından, bu ziyareti olumlu karşıladıklarını açıklamıştı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün birleştirici bir rol oynayabileceğini belirten Diyarbakırlılar, Başbakan Erdoğan’ın ziyareti sırasında yaşanan protestoların bu gezide olmayacağı görüşünü savunuyor.



Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanı Muharrem Erbey, o zamanki atmosferle bugünkü atmosferin birbirinden çok farklı olduğuna dikkat çekerek, “Başbakan bölgenin başbakanı olamadı. Ama Cumhurbaşkanı öyle değil. Önemli mesajlar vermesini bekliyoruz” dedi.



Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Raif Türk ise bir tepki beklemediğini söyleyerek, “Gerginliğin yumuşaması, siyasi partilerin konuşmasına ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı ile başbakanın gelişini karıştırmamak lazım” görüşünü savundu.





