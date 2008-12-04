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Politika

Gül, Diyarbakır'a gitmeyi düşünüyor

Cumhurbaşkanı Gül’ün, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Diyarbakır’a gitmeyi planladığı öğrenildi. Gül, konuyla ilgili ‘Düşünüyorum’

04 Aralık 2008 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, olağanüstü bir gelişme yaşanmaması halinde Kurban Bayramı’nın ilk günü olan olan 8 Aralık’ta Diyarbakır’da geçirmeye hazırlanıyor. Gül, konuya ilişkin soruya “Düşünüyorum” karşılığını vermekle yetindi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgeye 20 Ekim’de yaptığı ziyaret sırasında yaşanan protesto gösterilerinin ardından, Gül’ün olası Güneydoğu gezisi tartışılmış, Diyarbakır’da halka seslenmesi gündeme gelmişti. Buna karşın, geçen süre içinde hem bizzat Gül, hem de Cumhurbaşkanlığı kaynakları Diyarbakır ziyaretine ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Bayram namazı kılacak

Bu süre içinde Gül’ün gezisine ilişkin hazırlıkların sürdürüldüğü, son anda olağanüstü bir gelişme yaşanmaması halinde Cumhurbaşkanı’nın, Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 8 Aralık’ta Diyarbakır’daki halkla buluşup bayramlaşmasının planlandığı belirtildi.

Gül’ün bayram namazını da restorasyonu tamamlanan Ulu Cami’de Diyarbakırlı vatandaşlarla birlikte kılması için hazırlık yapıldığı öğrenildi. Gül’ün vatandaşlara bayram vesilesiyle “birlik, bütünlük ve kardeşlik” çağrısı yapacağı, ancak sivil toplum kuruluşları ile buluşup buluşmayacağının netleşmediği kaydedildi. Sürdürülen hazırlıklara karşın, ziyarete ilişkin Çankaya Köşkü’nden resmi bir açıklama yapılmamasında güvenlik kaygılarının etkili olduğu yorumları da yapıldı.

Abdullah Gül, dün Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Merkezi’nin açılışından ayrılırken, Diyarbakır ziyaretine ilişkin soru üzerine “Düşünüyorum” dedi.
Gül, geçen yıl Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Van’dan başladığı ilk yurtiçi gezisi kapsamında, 14 Eylül’de Diyarbakır’a gitmişti. Gül, burada “Terör ve şiddet kucaklaşmamızı önlüyor” mesajı vermişti.

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