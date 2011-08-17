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Politika

Gül: Devletin gücü üstünde güç yoktur ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2011 17:20

-Gül: Devletin gücü üstünde güç yoktur ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Şunu herkesin bilmesi gerekir ki devletin gücü üstünde güç yoktur. Kim Türk devletini silahla, terörle, şiddetle herhangi bir şekilde hizaya getireceğini düşünüyorsa, büyük bir yanılgı içine girer. Ve bunun maliyeti de çok büyük olur'' dedi.  Gül, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda, gazetecilerin soruları üzerine Hakkari'deki hain saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  Terör örgütünün özellikle Ramazan ayı içinde eylemlerini bu tip provokasyonlar ve pusu kurma şeklinde yaptığına dikkati çeken Gül, ''Şunu herkesin bilmesi gerekir ki devletin gücü üstünde güç yoktur. Kim Türk devletini silahla, terörle, şiddetle herhangi bir şekilde hizaya getireceğini düşünüyorsa, büyük bir yanılgı içine girer. Ve bunun maliyeti de çok büyük olur'' dedi.  Devletin şefkatini halka gösterdiğinin altını çizen Gül, ''Teröristler kesinlikle halkımızdan ayrı tutulup, onlara karşı devletin gücünün, her kesimin gücünün üstünde olduğunu daima gösterebilecek durumdayız. Bunu da herkes görecektir'' diye konuştu.

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