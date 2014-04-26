Gül'den Kılıç yorumu: Devletin kurumları arasında bu tip mesajların çıkması üzücü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Gül, "Tabi devletin kurumları arasında bu tip mesajların, bu tip ortamın çıkması üzücü, üzüldüm doğrusu, Düşünceler ifade edilebilir konuşulabilir ama farklı üslup içerisinde olursa şüphesiz ki mesajın alınması daha kolay oluyor" dedi.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir soruya ise: "Bunları konuşuyoruz işte. Bunları konuşmanın zamanı dedik. Siz de biliyorsunuz. Konuşuyoruz ama önümüzdeki kısa süre içerisinde bunlar netleşir. Neticeleri görürsünüz." yanıtını verdi.