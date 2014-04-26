T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül'den Kılıç yorumu: Devletin kurumları arasında bu tip mesajların çıkması üzücü

Cumhurbaşkanı Gül, AYM Başkanı Haşim Kılıç'ın hükümete yönelik ağır eleştirilerine ilişkin, 'Düşüncelerin farklı üslup içerisinde ifade edilmesi mesajın alınması daha kolay kılar' dedi

26 Nisan 2014 21:45

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Gül, "Tabi devletin kurumları arasında bu tip mesajların, bu tip ortamın çıkması üzücü, üzüldüm doğrusu, Düşünceler ifade edilebilir konuşulabilir ama farklı üslup içerisinde olursa şüphesiz ki mesajın alınması daha kolay oluyor" dedi.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir soruya ise: "Bunları konuşuyoruz işte. Bunları konuşmanın zamanı dedik. Siz de biliyorsunuz. Konuşuyoruz ama önümüzdeki kısa süre içerisinde bunlar netleşir. Neticeleri görürsünüz." yanıtını verdi.

 

ETİKETLER

cumhurbaşkanıabdullah gülanayasa mahkemesiaymhaşim kılıçüzüldümdevlet kurumlarıifadefarklı üslup

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24