-GÜL: DEPREME HAZIRLIKTA KATEDİLEN YOL YETERSİZ ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Marmara depremiyle ilgili olarak ''Geçen yıllar içerisinde depreme hazırlık kapsamında yürütülen ciddi çalışmalara rağmen katedilen yolun yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini daima göz önünde bulundurarak, hazırlanan raporlar ışığında eksiklerimizi hızla tamamlamak durumundayız'' değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, mesajında, büyük çapta can ve mal kaybına yol açan Marmara depreminin üzerinden 11 yıl geçse de Türkiye'nin bu felaketi hiçbir zaman unutmadığını ifade etti. Gül, şunları kaydetti: ''Kaybettiklerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Bu vesileyle ailelerimizin acısını paylaştığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Maalesef depremde hayatını kaybedenleri geri getirmek mümkün değildir. Ancak bu büyük felakete sebep olan ihmaller ve hataların sorgulanarak, atılması gereken adımların kararlılıkla sürdürülmesi elzemdir. Benzer acıların tekrarlanmaması için, yaşananlardan gerekli dersleri çıkarmak, toplumu bilinçlendirmek ve depremin zararlarını önleyecek tedbirleri almak konusunda herkesin sorumlulukla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte devletin yanı sıra sivil toplum örgütlerine ve tek tek bireylere önemli görevler düşmektedir. Vatandaşlarımın bu konuda gerekli duyarlılığı göstereceğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'nin bir daha böyle felaketler yaşamamasını temenni ediyorum. Marmara depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum.''