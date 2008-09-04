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Politika

Gül daveti kabul etti maça gidiyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın davetini kabul ederek, Türkiye-Ermenistan arasında 6 Eylül’de oynanacak Dünya Kupası grup eleme maçın

04 Eylül 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın davetini kabul ederek, Türkiye-Ermenistan arasında 6 Eylül’de oynanacak Dünya Kupası grup eleme maçını izlemek için Erivan’a gitme kararı aldı. 


Gül, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uyarılarına, Dışişleri Bakanlığı’nın güvenlik endişesini bildirmesine rağmen Türkiye’nin çözüme açık taraf olduğunu göstermek için Sarkisyan’ın davetini kabul etti. 


arrow Dünyanın gözü bu ziyarette

arrow Gül, Ermenistan için eskiden neler demişti

Farklı bir yorum

 Güvenlik kaygıları nedeniyle Gül, Türkiye’den gidecek 30 kişilik özel bir ekip tarafından korunacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Gül’ün Sarkisyan’ın daveti çerçevesinde Erivan’a gitmeye karar verdiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:



Yakınlaşma umudu

“Erivan’da oynanacak olan Türkiye-Ermenistan Dünya Kupası Grup Elemesi Futbol maçı sportif bir karşılaşmanın ötesinde, önemli fırsatlar sunan bir anlam taşımaktadır. Özellikle Kafkasya bölgesi halklarını endişeye sevk eden gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ortaya çıkan bu imkânın tüm taraflarca en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanılmaktadır.

‘Birbirimizi anlama fırsatı’

Bu maç vesilesiyle yapılacak bir ziyaretin bölgede yeni bir dostluk ikliminin oluşmasına da katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu anlayışla daveti kabul etmiştir. Söz konusu maçın, ortak tarihi olan iki halkın yakınlaşmasının önünü tıkayan unsurların ortadan kaldırılmasına ve yeni bir zemin hazırlanmasına vesile teşkil edeceğine inanılmaktadır. Bu ziyaretin iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi anlamaları için bir fırsat oluşturacağı ümit edilmektedir.”

Protestolara karşı önlem alınıyor

Taşnak Partisi’nin olası protesto gösterisine karşı Ermenistan tarafınca önlem alınmaya çalışıldığını belirten diplomatlar, Sarkisyan’ın görüşmede sınır kapısı açılması yönündeki talebi yineleyeceğini de anımsattı. Sınırı aşma talebi yanında Sarkisyan’ın Ermenistan’ın Türkiye’den ekonomik beklentilerini aktaracağı, soykırım iddiaları konusunda kırıcı üslup kullanılmayacağı izlenimi edinildiği ifade edildi. Böylece Gül, sadece 4 saatlik bir ziyarette bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı’nın da olumlu görüş bildirmesi çerçevesinde Erivan’a gitme kararı aldı.

İlk kez en üst düzeyde

Ziyarette Gül’e Dışişleri Bakanı Ali Babacan da eşlik edecek. Gül ve Babacan’ın gitmesiyle Türkiye’den Ermenistan’a ilk kez en üst düzeyde ziyaret gerçekleşmiş olacak. Ancak bu ziyaret maç gerekçesiyle yapılacağı için resmi değil çalışma ziyareti kapsamında olacak.

Başbaşa görüşecekler

Gül, Sarkisyan’la Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüşecek. İki lider, bir bölümü başbaşa olması beklenen yaklaşık bir saatlik görüşme yapacak. Bu görüşmeden sonra Gül ve Sarkisyan, milli maçın oynanacağı stada gidecekler. Gül ve beraberindeki heyet maç biter bitmez Ermenistan’dan ayrılacak. 

ABD memnun

ABD, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Erivan'da oynanacak Türkiye-Ermenistan Dünya Kupası Grup Elemesi maçı için yaptığı daveti kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa Bürosu Sözcüsü Mark Toner, "Cumhurbaşkanı Gül'ün Erivan'a seyahat etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Her iki cumhurbaşkanının da bölgede barış ve refahı kuvvetlendirmeye yönelik adımlar atma yönündeki cesaretini tebrik ediyoruz" dedi.

Toner, "Bu tarihi buluşmanın, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin tamamen normalleştirilmesine doğru bir ivme oluşturulmasına yardım edeceğini umarız"  diye konuştu.


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