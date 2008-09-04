Gül daveti kabul etti maça gidiyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın davetini kabul ederek, Türkiye-Ermenistan arasında 6 Eylül’de oynanacak Dünya Kupası grup eleme maçını izlemek için Erivan’a gitme kararı aldı.

ABD, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Erivan'da oynanacak Türkiye-Ermenistan Dünya Kupası Grup Elemesi maçı için yaptığı daveti kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.



ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa Bürosu Sözcüsü Mark Toner, "Cumhurbaşkanı Gül'ün Erivan'a seyahat etme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Her iki cumhurbaşkanının da bölgede barış ve refahı kuvvetlendirmeye yönelik adımlar atma yönündeki cesaretini tebrik ediyoruz" dedi.

Toner, "Bu tarihi buluşmanın, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin tamamen normalleştirilmesine doğru bir ivme oluşturulmasına yardım edeceğini umarız" diye konuştu.