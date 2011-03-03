-GÜL, DANIŞTAYIN 15 ÜYESİNİ BELİRLEDİ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Danıştayın 15 üyesini belirledi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Anayasa'nın 155. ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9. maddeleri gereğince Danıştay üyeliklerine seçim yaptığı bildirildi. Açıklamada, Danıştay üyeliklerine seçilenlerin isimleri şöyle belirtildi: ''Çanakkale Valisi Abdulkadir Atalık, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ulusoy, Merkez Valisi Bülent Kılınç, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Olcay, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Tuncay Tutar, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Müşavir Avukatı Halide Esen, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Halil Yılmaz, Karayolları eski Genel Müdürü Hicabi Ece, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu eski Başkanı Mahmut Vural, Merkez Valisi Mevlüt Atbaş, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Kökçam, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yalçın Ekmekçi ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Yiğit.''