-GÜL, CUMHURİYET SARAYI'NDA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI SANAA (A.A) - 10.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh tarafından Cumhuriyet Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Yemen'e resmi ziyarette bulunan Gül, Cumhuriyet Sarayı'ndaki törende iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Törenin ardından baş başa görüşmeye geçen Gül ve Saleh, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek, ardından da ortak basın toplantısı düzenleyecekler. Bu arada Cumhurbaşkanı Gül, resmi karşılama töreni öncesinde Sanaa'daki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı.