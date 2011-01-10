T24 LogoT24 Logo
Politika

GÜL, CUMHURİYET SARAYI'NDA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI  SANAA (A.A)

10 Ocak 2011 18:27

-GÜL, CUMHURİYET SARAYI'NDA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI  SANAA (A.A) - 10.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh tarafından Cumhuriyet Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.  Yemen'e resmi ziyarette bulunan Gül, Cumhuriyet Sarayı'ndaki törende iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.  Törenin ardından baş başa görüşmeye geçen Gül ve Saleh, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek, ardından da ortak basın toplantısı düzenleyecekler.  Bu arada Cumhurbaşkanı Gül, resmi karşılama töreni öncesinde Sanaa'daki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24