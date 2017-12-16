"Gül, Cumhurbaşkanlığı’na aday olmayı, 'siyasete değil ülkeyi yönetmeye adaylık' olarak görüyor"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında "son dönemde görünürlüğünü arttırdığına tanıklık ediyoruz" dedi. Zeyrek, "Siyasetten uzak kaldığını sıkça ifade eden Gül’ün yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı’na aday olmayı, 'siyasete değil ülkeyi yönetmeye adaylık' olarak görmeye başladığı konuşuluyor" iddiasını ifade etti.

Zeyrek'in "Muhalefete göre ‘erken seçim sinyalleri" başlığıyla (16 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanlığı adayları konuşulduğunda hep aynı isimler gündemde. Erdoğan ile karşısında Kılıçdaroğlu ya da Akşener. Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasi Araştırmalar Vakfı’nın Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve İYİ Parti temsilcisi Nuri Okutan’ın katılımıyla gerçekleşen toplantısında, Erdoğan karşısındaki partilerin yol haritası da kendisini gösterdi. Söz konusu partilerin birinci tura kendi adaylarıyla girip, ikinci tura kalan ‘muhalif’ adayı destekleme eğiliminde olduğu anlaşılıyor. Hepsinin destek şartı ise “parlamenter sistem”e dönüş. Bu arada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de son dönemde görünürlüğünü arttırdığına tanıklık ediyoruz. Siyasetten uzak kaldığını sıkça ifade eden Gül’ün yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı’na aday olmayı, “siyasete değil ülkeyi yönetmeye adaylık”olarak görmeye başladığı konuşuluyor.