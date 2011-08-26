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Politika

Gül, Cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2011 18:37

-Gül, Cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Gül'ü, Süleymaniye Camisi'ne gelişinde Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Baştürk karşıladı. Burada cuma namazını kılan Gül, namazın ardından bir süre önce tamamlanan Süleymaniye Camisi'nin restorasyonu hakkında bilgi aldı. Gül, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'a ait türbeleri de ziyaret etti.  Gül'ün camiden çıkışı sırasında avluda bekleyen vatandaşlar, alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu.  Bu arada Cumhurbaşkanı Gül, Şafak Gürsoy adlı bir vatandaşın isteği üzerine ''Fotoğraflarla Çankaya'' kitabını ''Şafak'a en iyi dileklerimle'' diye yazarak imzaladı. 

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