-GÜL, CLINTON GÖRÜŞMESİNDE DIŞ POLİTİKA KONUŞULDU ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmesinde İsrail Filistin sorunun tüm dünyayı ilgilendirdiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre, Gül ile Clinton Tarabya Köşkü'nün bahçesinde boğaz manzarası eşliğinde 75 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak dış politika üzerinde durulan görüşmede Gül ve Clinton Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya'daki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu ve ''ufuk turu'' yaptı. Cumhurbaşkanı Gül, Clinton'a Ortadoğu'ya ilişkin görüşlerini aktarırken İsrail-Filistin sorununun çözülememesinin tüm dünyayı etkilediğini ifade etti. Sorunun dünyadaki genel barış havası üzerinde önemli rol oynadığının altını çizen Gül, ''İsrail-Filistin sorunu tüm dünyayı ilgilendiriyor'' dedi. Clinton da sorunun çözülmesinin tüm dünyayı rahatlatacağını dile getirerek, ''Çözüm halinde dünyadaki zehrin yarısı akar'' diye konuştu. Türkiye'nin Ortadoğu'da önemli bir role sahip olduğunun altını çizen Clinton, ''Ortadoğu'nun size dün de ihtiyacı vardı, bugün de var, gelecekte de olacak. Türkiye'ye büyük görev düşüyor'' dedi. Clinton, Balkanlardaki gelişmelere de değinerek, Cumhurbaşkanı Gül'ün Bosna Hersek'e ziyaretinde farklı dini liderlerle bir araya gelmesini övdü. Bosna Hersek'teki dini liderlerin önemini 15 yıl önce anladığını ve bu kişilerle görüştüğünü anlatan Clinton, kendisinden sonra Abdullah Gül'ün dini liderlerle görüştüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül de Balkanlar da sorunların çatışmaya dönüşmemesinde NATO şemsiyesinin önemli rolü olduğunu belirtti. Esk ABD Başkanı Clinton, Türkiye'nin çevresindeki ülkelere ilham kaynağı olduğunu da vurgulayarak demokrasi ve özgürlükler konusunda harcanan çabaları büyük takdirle karşıladığını sözlerine ekledi.