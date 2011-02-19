-GÜL CIRQUE DU SOLEIL'İ İZLEDİ İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kanadalı topluluk Cirque Du Soleil'in şovu ''Saltimbanco'' gösterisinin Türkiye'deki galasını izledi. Gül, Abdi İpekçi Arena'daki galaya, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Gül'e, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da eşlik etti. İlk kez Türk izleyicisiyle buluşan gösteriyi, yaklaşık 2 bin 500 kişinin izlediği bildirildi. ''Saltimbanco'' ismini, İtalyanca ''bankın üstünden zıplamak'' anlamına gelen ''saltare in banco''dan alan gösteri, şehir hayatının kozmopolitliğinden ve orada yaşayan renkli kişiliklerden ilham alıyor. Abdi İpekçi Arena'da 4 Marta kadar gösterilerine devam edecek grup, toplam 17 gösteri gerçekleştirecek. Grupta, 20 farklı ülkeden 50 sanatçı bulunuyor. Avrupa turuna bir yıldır devam eden grubun 180 ton ağırlığındaki set ve sahne gereçleri dahil ekipmanları ve kostümleri, 16 adet römorkla taşınıyor. Şapkalar ve ayakkabılar dahil tüm kıyafetler, grubun Kanada'daki atölyelerinde her sanatçıya özel olarak hazırlanıyor. Sanatçılar bir performans için 3-5 kostüm giyerken, 250 çift ayakkabı da dahil olmak üzere 2 bin 500'den fazla kostüm de şehirden şehre 50 özel valiz içinde taşınıyor. Cirque Du Soleil, bugüne kadar 5 kıtada toplam 300 şehirde 100 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.