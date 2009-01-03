Gül çiftini zorlayan soru

Gazeteci Güneri Civaoğlu'nun Kanal D'de pazar günleri yayınlanan Şeffaf Oda adlı programının bu haftaki konukları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül oldu. Samimi bir şekilde Civaoğlu'nun sorularına cevap veren Gül çifti, özel yaşamları hakkında da açıklamalar da bulundu.



Ama Civaoğlu'nun öyle bir sorusu vardı ki Cumhurbaşkanı Gül de eşi de bu soruya kaçamak cevap verdi. O da Civaoğlu'nun "Dans eder misiniz aranızda" sorusuydu. Cumhurbaşkanı Gül bu soruya gülerek "Hayat zaten bir dans" cevabını verdi. Eşi ise "siz ne diyorsunuz" sorusunu "aynı şeyleri" diyerek geçiştirdi. Civaoğlu'nun "Bazen slow bazen vals, bazen... sözlerine de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül "Vallahi hepimiz bir dans içindeyiz, hayat öyle hızlı ki" diyerek cevap verdi.



Gül çiftinin konuk oludğu Şeffaf Oda, 4 Ocak Pazar günü saat 12:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

