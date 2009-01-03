T24 LogoT24 Logo
Magazin

Gül çiftini zorlayan soru

Güneri Civaoğlu'nun bu haftaki konukları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül oldu.

03 Ocak 2009 02:00

Gazeteci Güneri Civaoğlu'nun Kanal D'de pazar günleri yayınlanan Şeffaf Oda adlı programının bu haftaki konukları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül oldu. Samimi bir şekilde Civaoğlu'nun sorularına cevap veren Gül çifti, özel yaşamları hakkında da açıklamalar da bulundu.

Ama Civaoğlu'nun öyle bir sorusu vardı ki Cumhurbaşkanı Gül de eşi de bu soruya kaçamak cevap verdi. O da Civaoğlu'nun "Dans eder misiniz aranızda" sorusuydu. Cumhurbaşkanı Gül bu soruya gülerek "Hayat zaten bir dans" cevabını verdi. Eşi ise "siz ne diyorsunuz" sorusunu "aynı şeyleri" diyerek geçiştirdi. Civaoğlu'nun "Bazen slow bazen vals, bazen... sözlerine de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül "Vallahi hepimiz bir dans içindeyiz, hayat öyle hızlı ki" diyerek cevap verdi.

Gül çiftinin konuk oludğu Şeffaf Oda, 4 Ocak Pazar günü saat 12:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24