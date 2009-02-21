Gül çiftini Kenyalı dansçılar karşıladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün Afrika gezisi Kenya'dan başladı. Gül çiftini başkent Nairobi'de geleneksel kıyafetleriyle Kenyalı dansçılar karşıladı.





Gösteride tamtamlar çalındı, yerel ezgiler seslendirildi.



Gül çifti, renkli dansları büyük bir dikkatle izledi.



Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindeki heyet ardından Kenya Cumhurbaşkanı Mwai Kibaki tarafından kabul edildi.



Heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasında ikili anlaşmalar imzalandı.



Türk Hava Yolları'nın Nairobi seferlerine başlamasıyla ilgili protokol de hayata geçirildi.



Gül'e, Devlet Bakanı Sait Yazıcıoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, işadamları ve gazetecilerden oluşan bir heyet eşlik ediyor.



Cumhurbaşkanı Gül'ün yarın sabah Nairoi ulusal parkını ve bir Türk okulunu ziyaret etmesi bekleniyor.