Gül çifti gala gecesine katıldı

THY'nin kuruluşunun 76. yıldönümü etkinlikleri kapsamında hazırladıkları `Bir Cumhuriyet Çınarı: Ferid Alnar' isimli albüm için gala gecesi düzenledi. Geceye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrunisa Gül ile birlikte katıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda THY´nin 76´ncı yıldönümü için hazırlanan `Bir Cumhuriyet Çınarı: Ferid Alnar' isimli albüm sanat severlere tanıtıldı.



THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin, `Bir Cumhuriyet Çınarı Ferid Alnar' adlı albümün yapımına sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek karar verdiklerini belirterek, ``Türk Hava Yolları sanata ve sanatçıya sahip çıkmayı sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak görüyor. Besteci Ferid Alnar, yapıtları yurtdışında saygın orkestralarca defalarca seslendirilmiş ve kaydedilmiş olmasına karşın, ne yazık ki kendi ülkesinde değeri yeterince anlaşılıp tanınmamış öncü bir bestecimiz. Ülkesine ve ulusal kültürüne karşı tarih önünde tek başına üstlendiği çok önemli bir vazifeyi son nefesine değin yerine getirme yolunda hayli çile çekmiş bu büyük bestecimize, bu `Cumhuriyet Çınarı'na, şükranlarımızı bu çalışma ile sunuyor, besteci, orkestra şefi, kanun virtüözü Ferid Alnar'ın aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz'' dedi.



Geceye Gül çiftinin yanı sıra İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gala gecesinin ardından Slovakya ziyareti için Bratislava'ya gideceği belirtildi.