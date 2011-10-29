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Politika

Gül, Çiçek ve Erdoğan kahvaltıda bir araya geldi TBMM (A.A)

29 Ekim 2011 14:33

-Gül, Çiçek ve Erdoğan kahvaltıda bir araya geldi TBMM (A.A) - 29.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara kahvaltı verdi. Başbakan Erdoğan ve bakanlar, Cumhuriyetin 88. yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün TBMM'de kutlamaları kabul etmesinin ardından TBMM Başkanı Çiçek'in makamına geçti. Cumhurbaşkanı Gül de kabul resminin tamamlanmasından sonra Meclis Başkanlığı makamına geldi. Çiçek'in Gül, Erdoğan ve bakanlara kahvaltı verdiği bildirildi. Kahvaltıya, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Bekir Bozdağ'ın yanı sıra çok sayıda bakan da katıldı. Meclis Başkanı Çiçek'in kahvaltıda konuklarına simit, peynir ve çay ikram ettiği öğrenildi.

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