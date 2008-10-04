Gül CERN'i ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yapımı yıllar süren ve evrenin oluşum sırlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) deneyinin yapıldığı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ni (CERN) ziyaret edecek.



Gül, yarın Fransa’nın Evian kentinde Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün düzenlediği Davos benzeri toplantıların ilkine konuşmacı olarak katılacak. Evian, İsviçre’nin Cenevre kentine yakın olduğu için Gül burada bulunan CERN’e de giderek merkezde incelemelerde bulunup, laboratuvarları gezecek ve CERN’in anı defterini imzalayacak.



Bilimsel faaliyetler, Gül’ün önümüzdeki salı günü başlayacak resmi Finlandiya ziyaretinde de önemli yer tutacak. Gül, Finlandiya ziyareti sırasında dünyanın sayılı nanoteknoloji çalışmalarının yapıldığı, başkent Helsinki’nin 300 kilometre kuzeyinde bulunan Javaskula Üniversitesi’ne gidecek.